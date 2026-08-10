Delianuova premia l’impegno contro il tumore al seno: riconoscimento a Raffaele Leuzzi e all’Associazione Casa di Rosa

A Delianuova un riconoscimento all’impegno nella prevenzione e nella lotta al tumore al seno. Nel corso di un convegno ospitato nell’Auditorium cittadino, il sindaco Domenico Licastro ha premiato il dottor Raffaele Leuzzi e l’Associazione Casa di Rosa, realtà operante a Fiumefreddo Bruzio e impegnata a favore delle donne calabresi nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nel sostegno alle pazienti affette da tumore della mammella.

L’incontro, moderato da Anna Rosa Macrì, ha visto la partecipazione del prof. Franco Palumbo, di Antonella Puntillo e di Santina Calabrò ed è stato promosso su iniziativa di Fausta Rositani e dello stesso Raffaele Leuzzi. Alla manifestazione erano presenti anche i sindaci di Scido e Cosoleto. Nel corso dell’appuntamento il sindaco Licastro ha voluto consegnare nelle mani del presidente dell’Associazione Casa di Rosa, Raffaele Leuzzi, una targa quale segno di stima e attenzione per l’attività svolta dall’associazione nel contrasto al tumore al seno e nel sostegno alle cittadine calabresi.

“Il riconoscimento – ha detto il presidente dell’Associazione Casa di Rosa, Raffaele Leuzzi – ci ripaga di tanti sacrifici che i nostri professionisti e volontari fanno, per offrire servizi alle donne calabresi, nei campi della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e nel sostegno alle donne affette di tumore al seno. E’ un riconoscimento per aver portato non solo sostegno nella lotta al tumore al seno, ma innovazione. Ricordo che noi vogliamo offrire servizi senologici di qualità alle nostre cittadine senza sovrapporci ai servizi regionali delle istituzioni sanitarie ma collaboriamo con esse provando a contrastare la migrazione sanitaria e la mortalità per tumore della mammella. Operiamo –ha concluso– in modo gratuito è prevista solo una tessera sociale, ci sosteniamo con i progetti finalizzati che riusciamo a vincere e con le libere donazioni delle cittadini che credono nel nostro operato”.