Delia Buglisi stasera a Melicucco per Fatti di Musica: concerto gratuito per la Festa di San Rocco

Dopo il funambolico concerto di Matthew Lee della vigilia di Ferragosto a Melito Porto Salvo, organizzato per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, proseguono gli appuntamenti di Fatti di Musica Estate 2026, la sezione estiva dello storico Festival del Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna e giunto alla 40ª edizione. Come ogni anno, i live del festival portano musica dal vivo in alcune delle principali località turistiche della Calabria, interagendo con altri festival, enti, associazioni e feste tradizionali attraverso un format che attraversa l’intera regione.

Stasera alle 22:00 l’appuntamento è a Melicucco, in provincia di Reggio Calabria, con Delia Buglisi, tra i nomi più autorevoli e originali della nuova musica d’autore italiana. Il concerto della ventiseienne cantautrice catanese è predisposto per il Comitato Feste di Melicucco, sarà ad ingresso libero e si svolgerà in occasione della storica Festa di San Rocco. Il live si terrà nella grande Piazza Senatore Domenico Romano del comune reggino situato nella Piana di Gioia Tauro, a pochi chilometri dall’uscita autostradale di Rosarno. Per la serata è stato predisposto un imponente allestimento, con un palcoscenico interamente coperto pronto ad accogliere il prevedibile pubblico delle grandi occasioni.

Il successo di “Al mio paese” e il percorso da X Factor a Sanremo

Delia Buglisi è una delle principali protagoniste dell’estate musicale, in particolare grazie al brano “Al mio paese”, inciso insieme a Serena Brancale e Levante e arrivato ai vertici delle classifiche. Un successo che si inserisce in un percorso artistico cresciuto rapidamente negli ultimi anni e che ha portato la cantante siciliana su alcuni dei palcoscenici più importanti della musica italiana. Dopo il successo di critica ottenuto a X Factor, per Delia è arrivata la partecipazione al Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Serena Brancale, seguita dal palco del Primo Maggio e dal successo in trio, suggellato da un disco d’oro e da una shitstorm.

Nello show-concerto realizzato da “Isola degli Artisti”, suo management ed etichetta specializzata nello “scouting” di giovani artisti, la cantautrice e pianista siciliana presenterà alcuni grandi successi rivisitati attraverso il suo stile personale e l’intero disco di inediti dal titolo Sicilia Bedda. Il progetto musicale propone un cocktail che spazia dal cantautorato al folk fino al pop. Sul palco di Melicucco, Delia Buglisi sarà accompagnata da una band di musicisti e ballerini, in uno spettacolo costruito attorno alla sua voce, alle musiche e all’energia che caratterizza le sue esibizioni dal vivo.