Degrado Cimitero Monumentale Messina, Cacciotto: “basta operazioni spot, rispetto per nostri morti”

“Il 18 agosto documentavo lo stato di degrado del Cimitero Monumentale e richiedevo interventi all’Amministrazione Comunale; stamattina, durante una visita, prendo atto che tutto è rimasto inalterato. È veramente una pessima immagine quella che viene fuori, perché, come già ho avuto modo di dire, non si può pensare di avere un cimitero, che addirittura dovrebbe, secondo l’ Amministrazione Comunale essere fonte di turismo esperienziale, curato e tirato a lucido solo in occasioni delle ricorrenze di novembre. Senza dimenticare la cosa più importante: al Cimitero di via Catania sono seppelliti i nostri cari che meritano il massimo rispetto“. A dichiararlo il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto.

“Non è più possibile accettare il solito copione, le solite operazioni ‘spot’ che si ripetono da anni: ‘nelle prossime settimane infatti, in prossimità delle ricorrenze dei defunti, il Cimitero centrale, così come tutti gli altri Cimiteri, saranno interessati dalla presenza dell’Amministrazione Comunale, con annesse partecipate, che testimonieranno con tanto di foto e/o video su Facebook che tutto va bene, dopo aver dato vita ad interventi di pulizia.

Sinceramente credo sia sotto gli occhi di tutti che la misura è colma. Si chiede sostanza e non semplici operazioni di facciata, dichiara l’ esponente di Fratelli d’Italia. Il decoro del Cimitero va garantito tutto l’anno dentro e fuori e non soltanto nei giorni delle ricorrenze dei defunti.

Al contrario sia dentro che fuori (si veda l’ adiacente via San Cosimo) regna degrado e senso di abbandono. Mi auguro che l’ Amministrazione Comunale riesca ad invertire un trend, quello del degrado, che soprattutto all’interno di un luogo come il Cimitero, fa ancora più rumore“, conclude Cacciotto.