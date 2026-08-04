Decoro urbano, ambiente e benessere animale: una visione integrata per la valorizzazione delle periferie e la gestione dei servizi a Reggio

Particolare attenzione sarà riservata al benessere animale mediante la realizzazione di aree di sgambamento attrezzate, Oasi Canine e Oasi Feline Comunali, dedicate rispettivamente ai cani di quartiere e alle colonie feline censite. In tali aree saranno installate cucce, casette e box di ricovero realizzati con materiali ecocompatibili e resistenti, per garantire riparo durante i periodi di caldo, freddo e maltempo, oltre a punti di alimentazione e di abbeveraggio.

Saranno inoltre installati cestini dedicati alla raccolta delle deiezioni canine con distributori di sacchetti biodegradabili, contenitori specifici nelle aree dedicate agli animali, nuove fontanelle pubbliche e adeguata segnaletica. Il Comune promuoverà programmi di sterilizzazione, identificazione, monitoraggio sanitario e adozione responsabile dei cani di quartiere e delle colonie feline, in collaborazione con le associazioni animaliste, i servizi veterinari contribuendo alla prevenzione del randagismo, al miglioramento del decoro urbano e alla tutela del benessere animale secondo i migliori modelli europei.