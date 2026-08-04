Decoro urbano, ambiente e benessere animale: una visione integrata per la valorizzazione delle periferie e la gestione dei servizi a Reggio

“Le misure recentemente annunciate dall’amministrazione comunale — come l’installazione di 50 telecamere nei punti strategici e il potenziamento delle isole ecologiche — rappresentano interventi utili, ma parziali. La gestione del territorio e del decoro urbano non può limitarsi alla sola risposta punitiva o a interventi isolati: serve una svolta reale, basata su un piano strategico integrato che parta dalla piena operatività delle periferie, garantisca la tutela del benessere animale e punti all’autonomia energetica.
Come sostenuto a più riprese, le periferie devono tornare centrali ed essere pienamente operative. Non possono più essere considerate zone marginali, ma devono beneficiare degli stessi servizi, dello stesso decoro e della stessa attenzione riservata alle aree centrali”. È quanto dichiarato dal dott. agronomo Andrea Marino che propone all’Amministrazione un progetto unico fondato sui seguenti pilastri:
- ”Centralità, operatività delle periferie e decentramento dei servizi: Periferie al centro dell’azione: Spazzamento, pulizia straordinaria e presidio igienico-sanitario costante in tutti i quartieri periferici, affinché non esistano cittadini o territori di serie B. Isole ecologiche capillari e accessibili: Presenza di un’isola ecologica in ogni singola circoscrizione, posizionata in modo da essere facilmente raggiungibile e realmente fruibile da tutta la cittadinanza. Riapertura della Circoscrizioni Riapertura immediata della sede della Circoscrizioni ( Municipi) con personale interno dedicato e qualificato, pronto a fornire informazioni e a essere subito operativo sul territorio per risolvere le criticità dei cittadini.
- Infrastrutture di raccolta intelligenti e sicure: Cassonetti intelligenti nei giusti spazi: Posizionamento dei contenitori in aree dedicate e sicure, evitando di restringere la carreggiata o creare pericoli per la viabilità e il traffico. Cestini speciali per rifiuti domestici particolari: Installazione nelle piazze principali di tutte le circoscrizioni di cestini dedicati al recupero differenziato di pile, batterie usate e altri piccoli rifiuti domestici particolari.
- Tutela ed etica del benessere animale (Cani e Gatti): Oasi canine e feline e gestione delle colonie: Creazione di oasi dedicate sul territorio, regolarizzazione dei cani di quartiere e drastica riduzione delle presenze nei canili attraverso campagne mirate di sterilizzazione. Censimento formale delle colonie feline e canine, garantendo pulizia quotidiana delle aree, ciotole dedicate (eliminando i recipienti di plastica di fortuna) e l’installazione di cucce coibentate per proteggere gli animali dalle ondate di calore estive — in linea con la normativa della Regione Calabria — e dal gelo invernale. Cultura, cartellonistica e fotocamere dedicate: Installazione di cartelli informativi con richiami alle normative europee sulla tutela animale e posizionamento di fotocamere e monitoraggi capillari anche nelle aree delle colonie censite e non, per prevenire e punire gli atti di maltrattamento o abbandono.
- Autonomia energetica e impianto provinciale a norma UE: Dai rifiuti alla risorsa energetica: Realizzazione di un termovalorizzatore di ultima generazione, gestito nel rispetto delle più stringenti normative europee anti-inquinamento a impatto zero. Un’infrastruttura capace di trasformare i rifiuti in energia pulita, abbattendo le bollette elettriche per le famiglie reggine, alimentando l’illuminazione pubblica comunale e fornendo teleriscaldamento durante la stagione invernale.
Il rispetto dell’ambiente e il decoro di una comunità si dimostrano garantendo servizi efficienti in ogni quartiere e tutelando i soggetti più fragili, compresi gli animali. Chiediamo che si superi la logica dell’emergenza per dare vita a questo progetto globale al servizio della città“.
Piano Integrato per la Transizione Ecologica, Eco-Urbana e l’Economia Circolare
“L’obiettivo è trasformare la gestione ambientale della città in un sistema moderno, efficiente e sostenibile, capace di ridurre i costi della TARI, migliorare i servizi ai cittadini, aumentare la raccolta differenziata, valorizzare il territorio e promuovere il decoro urbano, il benessere animale e l’economia circolare attraverso innovazione, digitalizzazione e partecipazione.
- Tariffa Puntuale e Raccolta Intelligente: Introduzione della tariffa puntuale (PAYT), basata sulla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza mediante mastelli o cassonetti dotati di microchip RFID, premiando i cittadini virtuosi con una progressiva riduzione della TARI.
- Cassonetti Intelligenti e Digitalizzazione del Servizio: Installazione di cassonetti intelligenti con sensori di riempimento, apertura elettronica, alimentazione solare, sistemi di compattazione e videosorveglianza, utilizzando l’intelligenza artificiale per ottimizzare i percorsi dei mezzi di raccolta, ridurre consumi, emissioni e costi di gestione.
- Economia Circolare e Sistemi Premianti: Realizzazione di eco-compattatori per plastica, lattine e altri materiali riciclabili con incentivi economici e premialità per i cittadini. Creazione di Centri del Riuso per favorire il recupero di beni ancora utilizzabili, riducendo gli sprechi e promuovendo una concreta economia circolare.
- Potenziamento delle Isole Ecologiche e Valorizzazione Energetica: Realizzazione di isole ecologiche in ogni circoscrizione, mini isole automatizzate per i rifiuti speciali, promozione del compostaggio domestico e di comunità, sviluppo di biodigestori per la produzione di biometano e valorizzazione energetica del rifiuto residuo mediante moderni impianti di termovalorizzazione, nel rispetto delle migliori tecnologie ambientali europee.
- Decoro Urbano, Verde Pubblico e Benessere Animale: Attuazione di un Piano Comunale per il Decoro Urbano con manutenzione programmata del verde pubblico, riforestazione urbana, riqualificazione di parchi, ville comunali, giardini, piazze e spazi pubblici, incremento delle alberature e recupero delle aree degradate.
Particolare attenzione sarà riservata al benessere animale mediante la realizzazione di aree di sgambamento attrezzate, Oasi Canine e Oasi Feline Comunali, dedicate rispettivamente ai cani di quartiere e alle colonie feline censite. In tali aree saranno installate cucce, casette e box di ricovero realizzati con materiali ecocompatibili e resistenti, per garantire riparo durante i periodi di caldo, freddo e maltempo, oltre a punti di alimentazione e di abbeveraggio.
Saranno inoltre installati cestini dedicati alla raccolta delle deiezioni canine con distributori di sacchetti biodegradabili, contenitori specifici nelle aree dedicate agli animali, nuove fontanelle pubbliche e adeguata segnaletica. Il Comune promuoverà programmi di sterilizzazione, identificazione, monitoraggio sanitario e adozione responsabile dei cani di quartiere e delle colonie feline, in collaborazione con le associazioni animaliste, i servizi veterinari contribuendo alla prevenzione del randagismo, al miglioramento del decoro urbano e alla tutela del benessere animale secondo i migliori modelli europei.
- Regolamento di Polizia Rurale e Tutela del Territorio: Aggiornamento del Regolamento Comunale di Polizia Rurale per garantire una gestione moderna delle aree agricole e periurbane, prevenire incendi e abbandono dei rifiuti, tutelare il paesaggio, la biodiversità, il benessere animale e valorizzare le produzioni locali.
- Contrasto alle Discariche Abusive: Potenziamento della videosorveglianza, utilizzo di fototrappole e droni, controlli coordinati con gli enti competenti e attivazione di una App comunale per segnalare in tempo reale rifiuti abbandonati e situazioni di degrado.
- Innovazione, Ricerca e Partecipazione: Istituzione di un Osservatorio Ambientale Permanente con Comune, Università, ARPA, ASP, associazioni ambientaliste, imprese e cittadini per monitorare i risultati, elaborare proposte e pubblicare un rapporto annuale sullo stato dell’ambiente.
- Educazione Ambientale e Cultura della Sostenibilità: Promozione di programmi permanenti nelle scuole, campagne informative, giornate ecologiche e iniziative di volontariato civico per diffondere una cultura della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente e del bene comune.
- Una Città Europea, Sostenibile e Competitiva: L’intero programma si ispira ai migliori modelli europei di economia circolare, innovazione ambientale e città intelligenti, con l’obiettivo di ridurre progressivamente la TARI, migliorare la qualità della vita, creare nuova occupazione nel settore green e rendere la città più pulita, efficiente, resiliente e sostenibile“.