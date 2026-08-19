Danze popolari a Reggio Calabria, dal 1° ottobre riparte il laboratorio diretto da Agata Scopelliti

Ripartirà il 1° ottobre uno dei laboratori di danze popolari più importanti a livello nazionale, dedicato alle tradizioni del Centro-Sud Italia e diretto da molti anni dalla maestra Agata Scopelliti. L’iniziativa, ospitata dall’associazione Incontriamoci Sempre, propone un percorso settimanale che unisce pratica della danza, approfondimento culturale e conoscenza delle radici storiche e antropologiche delle musiche popolari.

Agata Scopelliti, profonda conoscitrice e cultrice del settore della danza e delle musiche popolari, vanta oltre trent’anni di esperienza e professionalità. Nel corso della sua attività ha tenuto numerosi stage in diverse località d’Italia, in Europa e in varie parti del mondo, costruendo un ampio bagaglio di esperienze legate alla diffusione e alla valorizzazione delle tradizioni coreutiche popolari.

L’associazione Incontriamoci Sempre si prepara quindi ad accogliere nuovamente gli incontri settimanali guidati dalla direttrice, considerata una risorsa importante per il territorio non soltanto per le sue qualità di danzatrice, ma anche per le competenze maturate sulla storia e sull’antropologia della musica popolare locale e delle altre aree oggetto del percorso formativo.

Un viaggio tra danze, musica e cultura del Centro-Sud Italia

Il laboratorio punta ad andare oltre la semplice esecuzione dei passi, offrendo ai partecipanti un vero e proprio viaggio nelle tradizioni etnocoreutiche e musicali. “In un contesto accogliente e rilassante faremo un viaggio tra le tradizioni etnocoreutiche e musicali del centro sud Italia. Il nostro approccio non si limita alla mera trasmissione di passi e figure ma studieremo quelli che sono i codici, i linguaggi, il contesto socioculturale e geografico di ogni singola danza. A condurci in questo percorso la nostra direttrice Agata Scopelliti danzatrice e danzaterapeuta affiancata, per questa nuova stagione, dal gruppo folk Gli Agatini di Cataforio con la loro bella energia e le musiche dal vivo.”

La nuova stagione vedrà dunque Agata Scopelliti, danzatrice e danzaterapeuta, affiancata dal gruppo folk Gli Agatini di Cataforio, che accompagnerà le attività con la propria energia e con l’esecuzione di musiche dal vivo. L’obiettivo è approfondire per ogni danza non soltanto gli aspetti tecnici, ma anche i codici, i linguaggi e il contesto sociale, culturale e geografico nel quale le diverse tradizioni si sono sviluppate.

Accanto alla componente formativa, il laboratorio conserverà una forte dimensione di aggregazione e socialità, con l’intento di coinvolgere persone e gruppi interessati a condividere serate all’insegna della cultura popolare, del divertimento e del benessere. “Aspettiamo tante persone e gruppi per poter condividere in aggregazione ed in armonia delle splendide serate divertenti e rilassanti.” Con la ripartenza prevista dal 1° ottobre, l’associazione Incontriamoci Sempre conferma così l’attenzione verso un’attività che mette insieme danza tradizionale, musica popolare, storia e antropologia, proponendo un percorso pensato per tramandare e approfondire un patrimonio culturale legato alle comunità del Centro-Sud Italia.