Dama italiana, Michele Maijnelli vince la Coppa Città di Rose (Cosenza): 36 giocatori da tutta Italia

Si è svolta nei giorni 8 e 9 agosto, nella Sala Consiliare del Municipio di Rose, in provincia di Cosenza, la terza edizione dell’Open – Coppa Città di Rose, gara nazionale di dama Italiana con variazione ELO al 100% inserita nel circuito della Coppa Italia 2 stelle. A conquistare il primo posto nel Gruppo Assoluto è stato Michele Maijnelli dell’ASD CD Clodiense Venezia, davanti a Francesco Gitto e Mario Fero. Nel paese natale di Gaetano Argento, filosofo e giurista sotto l’imperatore Carlo VI, la manifestazione è stata organizzata dall’ASD Circolo Damistico “Bruzio” Rose, presieduto da Pino Iuele, con il patrocinio e il contributo della Federazione Italiana Dama, guidata dal presidente Carlo Bordini. Complessivamente sono arrivati a Rose 36 giocatori provenienti da tutta la penisola.

Alla competizione hanno partecipato damisti provenienti dai circoli di Bari, Bologna, Bova Marina, Brindisi, Caltanissetta, Catania, Cosenza, Crotone, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Siracusa, Trento e Venezia. Tra i partecipanti erano presenti quattro Grandi Maestri di levatura internazionale: Michele Maijnelli dell’ASD CD Clodiense Venezia, Francesco Gitto dell’ASD Dama Lecce, Mario Fero dell’ASD CD Luigi Franzioni Milano e Mirco De Grandis dell’ASD Clodiense di Venezia.

Particolare la storia sportiva di Mario Fero, nato a Reggio Calabria ma residente a Milano, che esordì nel 1981 al torneo di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, riuscendo a vincere nonostante la presenza di giocatori appartenenti a categorie superiori.

Otto turni di gioco e i verdetti finali

Sotto la supervisione del direttore di gara Vincenzo Travascio, i 36 partecipanti si sono confrontati in otto intensi turni di gioco. Al termine delle partite, secondo il regolamento del torneo, sono stati definiti i podi dei diversi raggruppamenti. Nel Gruppo Assoluto ha trionfato Michele Maijnelli dell’ASD CD Clodiense Venezia. Secondo posto per Francesco Gitto dell’ASD Dama Lecce, mentre il terzo gradino del podio è andato a Mario Fero dell’ASD CD Luigi Franzioni Milano. Nel secondo gruppo si è imposto Franco Mille dell’ASD DLF Messina, seguito da Francesco Guarnieri dell’ASD Dama Lecce e da Salvatore Marchese Ragona dell’ASD CD Palermo. Buon piazzamento anche per il candidato maestro Franco Borrello del circolo damistico Bovese, che ha chiuso al settimo posto.

Nel terzo gruppo il primo posto è stato conquistato da Giovanni Martino dell’ASD Nuovi Orizzonti RC, davanti a Giovanni Maida dell’ASD Dama L. Geremicca Crotone e a Vincenzo Mandalari dell’ASD Bovese di Bova Marina. Quarto posto per il giovanissimo reggino Domenico Martino, anche lui dell’ASD Nuovi Orizzonti RC. Da evidenziare inoltre la prestazione del giovanissimo Nazionale Vincenzo Mandalari, che ha disputato due partite contro i Gran Maestri Maijnelli e Gitto, riuscendo in diversi frangenti a creare parecchie insidie ai due Campioni Italiani.

Categoria Provinciali, successo per Joele Bardi

Nella categoria Provinciali si è imposto Joele Bardi dell’ASD Cellino San Marco Brindisi. Secondo posto per Giusi Loredana Mille dell’ASD DLF Messina, mentre Lorenzo Pietro De Luca dell’ASD Dama San Donaci Brindisi ha conquistato la terza posizione. Durante la cerimonia di premiazione il direttore di gara Vincenzo Travascio, portando i saluti del presidente federale Carlo Bordini, si è congratulato con tutti i partecipanti, gli amministratori locali, gli organizzatori, gli arbitri e le famiglie dei giocatori. Alla premiazione è intervenuto anche il Gran Maestro Marcello Gasparetti.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno con la quarta edizione della Coppa Città di Rose. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di far rientrare la competizione tra le più partecipate dell’intero circuito nazionale della Federazione Italiana Dama.