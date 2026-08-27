Dalle bancarelle allo street food, la Fiera d’Umbitu torna protagonista a Taurianova

La Fiera d’Umbitu di Taurianova si prepara a vivere una nuova importante edizione, confermandosi un appuntamento centrale per il territorio e per il mondo del commercio ambulante in Calabria. Dal 28 al 30 agosto, la manifestazione “tornerà ad animare la città con la presenza di numerose bancarelle, proposte gastronomiche, prodotti artigianali e tante novità, al termine di un percorso di crescita portato avanti da ormai sette anni da ANIAC Ambulanti Calabria. Un risultato costruito nel tempo attraverso impegno, organizzazione e professionalità, con il lavoro del Presidente Antonino Corica, del Segretario Domenico Panaia e di tutto il Direttivo dell’associazione, che hanno seguito con attenzione la gestione degli operatori, delle bancarelle e dello street food, contribuendo alla crescita costante della manifestazione”.

La Fiera d’Umbitu cresce grazie al lavoro di ANIAC Ambulanti Calabria

Negli ultimi sette anni la Fiera d’Umbitu ha visto aumentare progressivamente il numero degli operatori presenti e dei visitatori, diventando un punto di riferimento per il territorio di Taurianova e per quanti scelgono di partecipare a un evento capace di mettere insieme commercio, cultura e aggregazione.

Dietro questo percorso c’è un lavoro spesso lontano dai riflettori, fatto di programmazione, confronto e collaborazione. Un’attività organizzativa che ha permesso alla manifestazione di consolidarsi e di assumere un ruolo sempre più importante all’interno del tessuto economico e sociale locale.

L’impegno di ANIAC Ambulanti Calabria ha riguardato in particolare la cura degli aspetti organizzativi legati alla presenza degli espositori e alla gestione degli spazi dedicati alle attività commerciali, con l’obiettivo di offrire agli operatori una vetrina efficace e ai visitatori un’esperienza sempre più completa.

La ripartenza dopo la pandemia e il rilancio della manifestazione

Anche la Fiera d’Umbitu ha dovuto affrontare il periodo complesso segnato dalla pandemia da Covid-19, una fase che ha messo alla prova numerose realtà economiche e commerciali. Nonostante le difficoltà, ANIAC Ambulanti Calabria ha saputo reagire con determinazione, contribuendo al rilancio della manifestazione e al ritorno dell’appuntamento ai livelli che merita.

La ripresa ha rappresentato un momento importante non soltanto per gli operatori del settore, ma anche per il territorio, che attraverso la Fiera ritrova uno spazio di incontro e di partecipazione capace di coinvolgere famiglie, visitatori e attività provenienti da diverse realtà.

La manifestazione, infatti, non rappresenta soltanto un evento commerciale, ma un vero momento di interscambio culturale, sociale ed economico, in grado di creare occasioni di lavoro, promozione territoriale e nuove relazioni tra operatori e pubblico.

Taurianova si prepara a tre giorni di bancarelle, prodotti e street food

L’edizione in programma dal 28, 29 e 30 agosto a Taurianova sarà caratterizzata dalla presenza di tantissime bancarelle e da un’ampia varietà di proposte pensate per soddisfare gusti ed esigenze diverse.

I visitatori potranno trovare prodotti per la persona, articoli per la casa, spazi dedicati a hobby, artigianato e creatività, oltre a prodotti gastronomici e specialità. Grande attenzione sarà riservata anche allo street food, con numerose proposte gastronomiche capaci di accompagnare le giornate della Fiera con sapori e tradizioni.

L’appuntamento offrirà agli operatori un’importante occasione per presentare i propri prodotti, incontrare nuovi clienti e creare nuove opportunità commerciali. Allo stesso tempo, per il pubblico saranno tre giornate dedicate a festa, commercio, cultura e socializzazione.

Il valore della Fiera d’Umbitu per il territorio calabrese

La crescita della manifestazione e la partecipazione sempre più numerosa di operatori e visitatori rappresentano per ANIAC Ambulanti Calabria un motivo di soddisfazione, ma anche uno stimolo a proseguire il lavoro con ancora maggiore impegno.

Il percorso della Fiera d’Umbitu dimostra come un evento legato al commercio ambulante possa trasformarsi in un appuntamento capace di generare valore economico e sociale, rafforzando il rapporto tra attività commerciali, cittadini e territorio.

Il Presidente Antonino Corica e il Segretario Domenico Panaia, insieme a tutto il Direttivo ANIAC Ambulanti Calabria, sottolineano l’importanza del lavoro di squadra che si trova alla base di una manifestazione di queste dimensioni, portato avanti con costanza, serietà e professionalità.

ANIAC: “Valorizzare il commercio ambulante e il territorio”

L’obiettivo dell’associazione resta quello di sostenere e valorizzare il commercio ambulante, riconoscendone il ruolo all’interno dell’economia locale e della vita sociale dei territori.

La Fiera d’Umbitu di Taurianova rappresenta oggi una realtà capace di unire economia, tradizione, socialità e cultura, confermandosi un appuntamento che merita attenzione e sostegno.

La manifestazione del 2026 si presenta quindi come il risultato di sette anni di impegno e crescita, con la volontà di continuare a costruire un evento sempre più importante per gli operatori e per tutti i visitatori che ogni anno scelgono di partecipare.

Il Presidente ANIAC Ambulanti Calabria Antonino Corica e il Segretario Domenico Panaia invitano il pubblico a vivere le tre giornate della Fiera, all’insegna del commercio, della scoperta e della condivisione.