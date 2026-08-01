Dalla Germania a Taurianova in bici per l’arte dei Madonnari: la storia di Michele Buscio e un’amara riflessione | INTERVISTA

In bici dalla Germania a Taurianova per 1500 chilometri, al fine di partecipare all'11° Concorso Internazionale dei Madonnari: la storia di Michele Buscio

Michele Buscio Madonnaro

Un colpo di pedale dopo l’altro, per 1500 km, la distanza fra Germania e Calabria. Un tragitto fatto di passione e amore per l’arte, quello compiuto da Michele Buscio, uno dei 56 artisti che ha preso parte all’11° Concorso Internazionale dei Madonnari di Taurianova. Un viaggio green che ha portato anche a una riflessione amara di carattere strettamente ambientale.

Come spiegato ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, Buscio ha notato, dal Brennero fino alla Calabria, che sul ciglio delle strade italiane c’è troppa spazzatura. Una nota stonata che macchia la bellezza dell’Italia e alla quale si dovrebbe portare maggiore attenzione.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google