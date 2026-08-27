Dal Servizio Civile al cinema: i volontari di San Ferdinando raccontano il bullismo con “Un Gioco per Piero”

Un’attesa carica di entusiasmo anima in queste ore i volontari del Servizio Civile Universale, in vista della prima assoluta del cortometraggio antibullismo che – nato da un progetto da loro proposto e promosso – verrà proiettato nell’ambito della rassegna “Corto Visioni” in programma a Rosarno. All’appuntamento di sabato 29 agosto nel teatro all’aperto di via Sottotenente Gangemi, non mancherà l’Amministrazione Comunale di San Ferdinando che, tramite la partecipazione del sindaco Gianluca Gaetano, ribadirà l’assoluta coerenza educativa tra l’opera “Un Gioco per Piero” e gli indirizzi culturali perseguiti dall’ente.

Il corto partecipa alla 2ª edizione del festival patrocinato dal Comune di Rosarno

Il corto, diretto da Giorgio Fazzari, con Emiliano Chillico che ne ha curato la sceneggiatura, partecipa alla 2ª edizione del festival patrocinato dal Comune di Rosarno assieme ad altre 7 pellicole che trattano tutte tematiche dal forte rilievo sociale, mostrando quindi ad un pubblico composto anche da addetti ai lavori i frutti dell’impegno organizzativo e creativo ispirato dai 12 volontari del Servizio Civile Universale, che hanno curato anche il casting. Attori del film che dura 3 minuti, infatti, saranno tutti adolescenti sanferdinandesi – Domenico Stucci, Francesco Scarfò, Domenico Rizzo, Francesco Staiano, Francesco Mangiaruga – e l’insegnante loro concittadino Stefano Campisi, portando in evidenza una vicenda che farà riflettere sulle piccole violenze psicologiche che possono consumarsi nell’età della scuola, invitando soprattutto i più giovani ad una condanna attraverso gesti concreti.

Il sindaco Gaetano, menzionando i due progetti che coinvolgono quest’anno i volontari, ha voluto ringraziarli

Il sindaco Gaetano, menzionando i due progetti che coinvolgono quest’anno i volontari – non a caso intitolati “In Gioco per la Legalità” e “La Salute a Tavola e in Palestra” – ha voluto ringraziarli, assieme ai funzionari comunali Noemi Trimarchi e Francesco Giorgi che sono responsabili del coordinamento delle loro attività nel Municipio, dando loro appuntamento per sabato alle 21.00. “Saremo – spiega Gaetano – insieme al sindaco di Rosarno che ringrazio per la promozione anche culturale del territorio patrocinando rassegne come questa, che forniscono ai giovani artisti la possibilità di esprimersi e al pubblico di apprezzare nuovi contenuti e nuovi linguaggi. Bravissimi anche i giovani del Servizio Civile che, puntualmente, non mancano di disvelare le loro idee e la loro creatività grazie alla loro energia e agli incredibili talenti di cui sono dotati, coniugando entusiasmo, partecipazione e impegno sociale. Ringrazio anche chi nei vari ruoli ha partecipato al film, il regista, gli autori che l’hanno realizzato confermando sensibilità e bravura tecnica: anche questi sono piccoli grandi segni di un dinamismo culturale di cui la comunità continua a dare prova, nella consapevolezza che questa volta i semi piantati con i giovani e per i giovani offrono frutti preziosi per l’oggi e per il futuro di San Ferdinando”.