Dal Giappone agli USA: con Scirubetta 2026, Reggio Calabria accoglie maestri gelatieri da tutto il mondo

Reggio Calabria si prepara a diventare, ancora una volta, dal 12 al 15 settembre 2026, la capitale mondiale del gelato artigianale. Sul Lungomare Italo Falcomatà, nell’area della stazione Lido, torna Scirubetta, il festival internazionale che celebra la cultura del gelato e che negli anni ha trasformato la città in un punto di riferimento per professionisti, appassionati e turisti. Quest’anno la manifestazione si arricchisce ulteriormente grazie alla partecipazione di maestri gelatieri provenienti da sette Paesi: Germania, Giappone (con due gelatieri provenienti da due regioni diverse), Ungheria, Macedonia del Nord, Stati Uniti, Slovacchia e Belgio. Una presenza internazionale che conferma la vocazione globale del festival e la sua capacità di attrarre talenti e culture gastronomiche da tutto il mondo.

Un’edizione dal respiro internazionale

Saranno 34 maestri gelatieri italiani e stranieri a confrontarsi sul Lungomare Falcomatà, portando con sé tradizioni, tecniche e interpretazioni del gusto che attraversano continenti e storie diverse. Scirubetta si conferma così un laboratorio internazionale del gelato artigianale, dove il prodotto diventa linguaggio universale capace di raccontare territori, identità e innovazione.

Origini e significato della Scirubetta

Il nome del festival richiama la parola araba “sherbet”, bevanda fresca che rappresenta la radice storica del gelato. La scirubetta è considerata la prima forma di gelato mai inventata: un simbolo che unisce passato e futuro, tradizione e creatività, proprio come l’anima del festival.

Il Villaggio Scirubetta: quattro giorni di gusto, spettacolo e formazione

Il Lungomare si trasformerà in una vera e propria cittadella del gelato:degustazioni, live cooking, laboratori, incontri con esperti, spettacoli e attività per famiglie renderanno l’esperienza immersiva e accessibile a tutti. Oltre ai gelati, non mancheranno spazi dedicati ad alcuni grandi chef calabresi già confermati.

Il programma completo, le curiosità e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale:www.scirubettafestival.it.

Media, ospiti e talk nazionali

Anche per il 2026 sono attese televisioni, giornalisti e redazioni nazionali, pronti a raccontare l’evento e le sue novità. I talk tematici ospitati nel Villaggio daranno vita a confronti sulle filiere, sulle materie prime e sulle prospettive del settore, confermando il ruolo di Scirubetta come piattaforma di dialogo nazionale. Non mancheranno, ovviamente, gli influencer ed i digital creator più in voga del momento. Spazio, immancabile, dedicato anche al Bergamotto di Reggio Calabria. E poi due concorsi: quello per il sorbetto alcolico e quello per il panettone gelato con la Finale summer edition 4′ edizione.

Giuria popolare e giuria tecnica

Come da tradizione, il pubblico sarà protagonista: la giuria popolare decreterà il gusto più amato, mentre la giuria tecnica, composta da professionisti del settore, premierà le migliori creazioni per tecnica, equilibrio e innovazione. Un doppio sguardo che rende il festival partecipato, democratico e profondamente legato alla comunità.

Una macchina organizzativa già pienamente operativa

Il presidente Angelo Musolino, insieme alla squadra Conpait, è al lavoro quotidiano per definire ogni dettaglio: logistica, selezione dei maestri, rapporti istituzionali, comunicazione e accoglienza. L’obiettivo è quello di rendere Scirubetta 2026 l’edizione più memorabile di sempre, consolidando Reggio Calabria come capitale mondiale del gelato artigianale, grazie anche alla città metropolitana di Reggio Calabria, al Comune di Reggio Calabria, ad Arsac, agli importanti sponsor ed a tutto il mondo Conpait che si muove dietro un evento così importante.