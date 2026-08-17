Dal cielo di Edward Lear all’universo del James Webb: evento astronomico al Castello di Palizzi

Nella suggestiva cornice del piazzale antistante il Castello di Palizzi, martedì 18 agosto alle ore 21:00, si terrà l’evento culturale “Viaggiatori nello spazio e nel tempo: da Edward Lear al James Webb Telescope”. Promossa dal Comune di Palizzi in sinergia con il Planetario Metropolitano “Pythagoras” di Reggio Calabria e l’Ente Parchi Marini della Calabria, la serata sarà interamente dedicata al fascino dell’esplorazione cosmica e alla valorizzazione della memoria storica del territorio. L’incontro proporrà un suggestivo parallelismo tra lo sguardo terrestre del passato e le più recenti ed entusiasmanti scoperte sull’universo profondo.

La Prof.ssa Angela Misiano, Responsabile Scientifico del Planetario Metropolitano Reggino, traccerà la mappa della volta celeste che il celebre viaggiatore e artista paesaggista inglese avrebbe potuto osservare nell’agosto del 1843, durante il suo storico itinerario a piedi nell’Area Grecanica tra Bova, Palizzi e Staiti. Il Dott. Andrea Labate (Università di Bologna) guiderà il pubblico lungo la rotta del James Webb Space Telescope, illustrando i dettagli straordinari e i segreti dell’universo infinito svelati dalle sue recenti immagini.

A completamento dell’incontro, il Dott. Agatino Rifatto (astronomo presso l’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli) e lo staff del Planetario Pythagoras metteranno a disposizione la propria strumentazione telescopica per accompagnare i presenti in un’osservazione diretta e guidata del cielo notturno. “Un’occasione imperdibile per riscoprire il paesaggio e l’identità della Calabria grecanica, unendo la poesia del viaggio storico-letterario alla meraviglia della moderna ricerca astronomica“, scrivono gli organizzatori.