Da Reggio Calabria all’America Latina: tradotta in spagnolo la guida che aiuta i bambini ad affrontare la risonanza magnetica

Ha un’edizione in lingua spagnola, destinata all’America Latina, Sofia e la macchina magica: la guida illustrata per i bambini che devono affrontare una risonanza magnetica, scritta da Giuseppe Scappatura, tecnico sanitario di radiologia medica al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. La richiesta è arrivata dall’Argentina, da DALDE, azienda specializzata nella progettazione di schermature elettromagnetiche per sale di risonanza, che ha curato la traduzione adattandola al contesto latinoamericano e la diffonderà attraverso i propri canali professionali, seguiti da tecnici di radiologia, medici, fisici e ingegneri clinici di tutto il continente. L’autorizzazione è stata concessa mantenendo la gratuità della distribuzione, come nell’edizione italiana.

Il problema che il libretto affronta è comune a ogni reparto. Restare immobili anche solo per quindici minuti, trattenere il respiro quando viene chiesto, tenere ferma la bobina sull’addome: per un piccolo paziente è molto, e quando non ci riesce le immagini non sono utilizzabili. In alcuni casi — la risonanza della pelvi, quella del cuore — si ricorre alla sedazione. Il Grande Ospedale Metropolitano non è una struttura esclusivamente pediatrica, ma le risonanze sui bambini sono frequenti, e con esse la necessità di tranquillizzare genitori e piccoli pazienti: da qui l’idea di scrivere una storia. Sofia è accompagnata da Mino il magnete, che le spiega come grazie a lui i medici potranno guardare dentro il suo corpo senza raggi X, purché lei resti ferma come quando si sta fermi per farsi fare una bella fotografia. La via è quella opposta alla distrazione: ridurre la paura spiegando. La leggerezza del libretto poggia sulla conoscenza della complessità che sta dietro la metodica: è perché l’autore la padroneggia che può alleggerirla senza tradirla.

La guida è nata come progetto-donazione ed è distribuita gratuitamente in italiano, inglese e ora in spagnolo, con il patrocinio della Società Italiana di Pediatria per l’edizione originale, e comprende la versione audio del racconto, da ascoltare insieme al bambino, e una sezione di domande frequenti per i genitori. È questa la condizione che ne ha permesso la circolazione fuori dai confini italiani: nel mese di giugno era stata inserita dalla newsletter internazionale Magnetized di Everything MRI tra le innovazioni del mese in ambito RM, e al progetto ha dedicato un articolo il mensile Salute di la Repubblica, lo scorso 30 luglio, a firma di Elvira Naselli.

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