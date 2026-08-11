Da Falerna parte la “Sorbetteria Calabria Straordinaria”: eccellenze, territorio e identità pronti a viaggiare nel mondo

È stata fortemente voluta dall’assessore regionale all’Agricoltura, onorevole Gianluca Gallo, la prima tappa della “Sorbetteria Calabria Straordinaria”, un progetto nato con un obiettivo preciso e ambizioso: raccontare la Calabria attraverso le sue eccellenze, i suoi territori e le persone che ogni giorno contribuiscono a renderla straordinaria. Per questa prima importante tappa gli organizzatori hanno scelto Falerna, uno dei luoghi più suggestivi della Calabria, affacciato sul Tirreno e quest’anno insignito della prestigiosa Bandiera Blu, come cornice ideale per un evento capace di mettere insieme agricoltura, turismo, cultura, enogastronomia, spettacolo e promozione territoriale.

La scelta di Falerna non è stata casuale. Il riconoscimento della Bandiera Blu rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità e, allo stesso tempo, un’opportunità per promuovere una Calabria sempre più attenta alla qualità dell’accoglienza e alla valorizzazione delle proprie bellezze. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Stella, ha accolto con entusiasmo il progetto, collaborando alla sua realizzazione insieme all’intera amministrazione.

Al centro del progetto c’è la visione dell’assessore Gianluca Gallo, che sta imprimendo una forte spinta alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari calabresi. La sua intuizione è quella di superare la promozione dei singoli prodotti per costruire un racconto più ampio, nel quale agricoltura, turismo, cultura e identità territoriale diventino parti di una stessa strategia. È questa la filosofia di Calabria Straordinaria e la Sorbetteria ne rappresenta una delle espressioni più originali.

In questo percorso un ruolo fondamentale appartiene alle Pro Loco, autentici presìdi della Calabria vera. Sono loro, spesso lontano dai grandi riflettori, a custodire la memoria dei borghi, a conoscere le tradizioni, i sapori, i personaggi e le storie che rendono ogni comunità diversa dall’altra. Le Pro Loco sono la memoria che cammina e il racconto che diventa esperienza, una rete capillare capace di trasformare l’identità locale in una straordinaria occasione di promozione turistica.

È proprio questa la forza della collaborazione tra l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria, guidato dall’onorevole Gallo, UNPLI Calabria, guidata dal presidente dott. Filippo Capellupo, e ARSAC Calabria, presieduta dalla dottoressa Fulvia Michela Caligiuri: mettere in rete chi il territorio lo vive, lo conosce e lo racconta ogni giorno.

Particolarmente significativo è il lavoro della Pro Loco Lamezia Terme, presieduta da Vincenzo Ruberto, che da anni investe nella valorizzazione dei talenti, delle tradizioni e dell’identità lametina attraverso iniziative di alto profilo culturale e di forte capacità di promozione territoriale. Un’attività che non si limita all’organizzazione di eventi, ma costruisce occasioni concrete per far conoscere Lamezia e il suo patrimonio umano e culturale.

Accanto ad essa merita particolare attenzione il percorso della Pro Loco Terina, guidata dal presidente Gianfranco Caputo, impegnata nella valorizzazione dei MID – Marcatori Identitari Distintivi. Un lavoro che guarda lontano, perché significa riconoscere che il futuro della promozione territoriale non passa soltanto dalle grandi attrazioni, ma anche dalla capacità di dare valore a un prodotto, una tradizione, un personaggio, un luogo, una storia o un simbolo che appartengono esclusivamente a quella comunità.

È un lavoro prezioso e, forse, ancora troppo poco compreso. Ed è proprio questa una delle sfide più difficili: imparare a riconoscere il valore di ciò che abbiamo davanti agli occhi. A volte siamo talmente abituati alla nostra storia e alle nostre tradizioni da non accorgerci che ciò che consideriamo normale può essere, per chi arriva da fuori, qualcosa di straordinariamente prezioso. Investire sui MID significa anche impedire che la memoria si perda e che identità costruite in secoli di storia diventino semplicemente ricordi. È un investimento culturale prima ancora che turistico.

La direzione artistica della Sorbetteria è stata affidata al maestro Francesco Mastroianni, pluricampione italiano e mondiale, ambasciatore del Gelato nel Mondo e volto noto delle televisioni nazionali. Attraverso i suoi sorbetti, Mastroianni ha trasformato alcune delle più importanti eccellenze calabresi in vere esperienze di gusto: dal Limone di Rocca Imperiale IGP ai Fichi di Cosenza, dall’Anguria dello Sceriffo alla Muzzunata Lametina, che il maestro sta contribuendo a far conoscere anche oltre i confini del territorio lametino.

Tra i protagonisti merita una menzione speciale Battista Muraca, con le sue celebri Angurie dello Sceriffo, autentica espressione di una Calabria agricola capace di conquistare anche l’attenzione internazionale. Proprio in questi giorni è arrivato un importante riconoscimento da parte dell’Ambasciata Austriaca a Roma, ulteriore testimonianza della qualità di un prodotto e del lavoro di chi ha saputo trasformare una produzione agricola in un elemento distintivo del territorio.

Particolarmente significativa anche la collaborazione con il Consorzio di Tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP, presieduto dal dott. Vincenzo Marino, realtà che rappresenta con orgoglio una delle eccellenze calabresi più conosciute e apprezzate. La disponibilità del presidente e dei consorziati, che hanno messo a disposizione la materia prima per la serata, testimonia concretamente la volontà di fare squadra e portare la qualità calabrese nel mondo.

A completare il programma, la direzione artistica degli eventi curata dal presidente della Pro Loco Lamezia Terme Vincenzo Ruberto, con il Festival degli Incompresi, e la seconda serata dedicata all’incontro tra gusto e moda, con la raffinata sfilata della stilista lametina Tiziana Vescio, protagonista con le sue creazioni di alta sartoria. Ma la vera sfida comincia adesso. Gli organizzatori hanno infatti deciso di esportare Sorbetteria Calabria Straordinaria fuori dai confini regionali, portandola nelle più importanti fiere del turismo italiane e internazionali. Un progetto ambizioso, sul quale è già iniziato il lavoro, per trasformare questo format in un autentico ambasciatore della Calabria.

Da Falerna parte dunque un messaggio forte: la Calabria non deve soltanto essere visitata, deve essere conosciuta, compresa e vissuta. E per raccontarla non servono soltanto grandi campagne pubblicitarie: servono le persone che ne custodiscono l’anima.

Le Pro Loco sono proprio questo: gli ambasciatori della Calabria più autentica, quella dei piccoli grandi tesori, delle tradizioni tramandate, dei prodotti identitari e delle storie che non si trovano sulle brochure, ma che, una volta conosciute, restano nel cuore. È questa la Calabria Straordinaria immaginata da Gianluca Gallo: una Calabria che mette in rete istituzioni, imprese, produttori, territori e Pro Loco, trasformando l’identità in valore e le eccellenze in ambasciatori capaci di viaggiare nel mondo. E Falerna, con il suo splendido lungomare e la sua Bandiera Blu, è stata la location ideale per iniziare a scrivere questo nuovo capitolo.