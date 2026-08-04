Cutro, spiagge libere occupate abusivamente: rimossi 500 ombrelloni e centinaia di attrezzature

Il personale della Guardia costiera di Crotone ha messo a segno una operazione di controllo del litorale. A Cutro, il personale del presidio stagionale di Le Castella e della polizia locale hanno controllato un’area di 25.000 metri quadrati circa. Le verifiche hanno consentito la rimozione di 500 ombrelloni, 150 sedie e 50 tra gonfiabili e giochi da spiaggia. Le attrezzature balneari lasciate incustodite sulle spiagge libere, sono state poste sotto sequestro e successivamente affidate al servizio manutentivo del Comune di Cutro.