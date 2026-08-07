Crotone, sospeso l’affidamento ai servizi sociali: arrestato dalla Polizia e portato in carcere

La Polizia di Stato di Crotone ha tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro con il quale ha sospeso la misura alternativa in atto dell’affidamento in prova al servizio sociale, un soggetto condannato per plurimi reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. In particolare, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Crotone al termine delle ricerche, hanno condotto il destinatario del provvedimento presso la locale Casa Circondariale.

L’esecuzione di tale provvedimento si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio, fortemente voluto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzato a prevenire e reprimere i reati, con particolare riferimento ai fenomeni di violenza di genere e domestica, garantire il rispetto delle misure imposte dall’autorità Giudiziaria e rafforzare la sicurezza reale e percepita dalla collettività.

La Polizia di Stato rinnova inoltre l’invito ai cittadini di utilizzare l’applicazione ‘’YouPol’’, strumento che consente di segnalare, anche in forma anonima episodi di maltrattamenti, violenza id genere, bullismo e revenge porn, favorendo un intervento rapido ed efficace delle Forze di Polizia.

Nella medesima giornata, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore gli equipaggi della Squadra Volante e le pattuglie appiedate sul litorale cittadino, hanno effettuato numerose verifiche nei confronti delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Inoltre sono state identificate nr. 548 persone di cui nr. 83 con precedenti di polizia, nr. 245 veicoli.