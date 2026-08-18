Crotone, rissa in pista da ballo: il Questore chiude un locale per 15 giorni

La Polizia di Stato ha sospeso, per 15 giorni, la licenza di un’attività di intrattenimento musicale e pubblico spettacolo, con annessa somministrazione di alimenti e bevande, sita nella città di Crotone. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di gravi fatti verificatisi all’interno del locale, ritenuti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, all’interno dell’esercizio si è verificata una rissa tra più persone, che ha avuto inizio al centro della pista da ballo e che ha richiesto l’intervento del personale delle Volanti della Polizia di Stato.

Gli operatori intervenuti sono riusciti a sedare la colluttazione e a riportare la situazione alla calma, evitando ulteriori conseguenze pericolose per le persone presenti. La sospensione della licenza, adottata dal Questore della provincia di Crotone, Renato PANVINO, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ed esclusivamente competente all’adozione di tale misura, è finalizzata a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e a contenere la pericolosità sociale connessa a episodi di questo genere, prevenendo il consolidarsi o il reiterarsi di situazioni che possano favorire o agevolare il ripetersi di condotte pregiudizievoli per la sicurezza delle persone.

Particolare attenzione è rivolta alla tutela dell’incolumità dei numerosi giovani che frequentano abitualmente il locale e, più in generale, delle fasce più giovani della collettività che frequentano i luoghi della movida. La misura adottata si inserisce nell’ambito dei costanti controlli svolti dalla Polizia di Stato sul territorio, ulteriormente intensificati in occasione della stagione estiva. In tale contesto, particolare attenzione viene riservata agli esercizi commerciali, agli stabilimenti balneari, ai luoghi di intrattenimento musicale e alle discoteche, attraverso mirate attività di prevenzione e controllo, finalizzate a garantire il rispetto delle regole e a tutelare la sicurezza sociale.

La fase istruttoria, propedeutica all’adozione del provvedimento, è stata curata dalla Polizia Amministrativa della Questura di Crotone, nell’ambito delle attività di accertamento e controllo svolte nei confronti degli esercizi pubblici. L’adozione della misura rientra nel più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati predisposto dal Questore di Crotone, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dalla movida e che, soprattutto durante il periodo estivo, registrano una significativa presenza di turisti e di giovani che affollano le località marittime della provincia.

L’azione di prevenzione e controllo è volta a rafforzare il livello di sicurezza del territorio, assicurando alla collettività una maggiore tutela e accrescendo, al contempo, la percezione di sicurezza da parte di cittadini, operatori economici e turisti. L’attività delle Forze di polizia proseguirà attraverso controlli mirati e costanti, nell’ottica di garantire il rispetto delle regole, prevenire ogni possibile forma di condotta pericolosa e pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica, contrastare ogni forma di illegalità e assicurare un costante e capillare controllo del territorio.