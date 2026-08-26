Crotone, nuovo arrivo in prospettiva: ecco Filippo Grosso, figlio del campione del mondo Fabio

Il Crotone piazza un nuovo innesto per il centrocampo e aggiunge alla propria rosa un giovane talento dal cognome pesante nel panorama del calcio italiano. Il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo di Filippo Grosso, centrocampista classe 2006 prelevato dal Frosinone con la formula del prestito. La società comunica infatti di “aver acquisito a titolo temporaneo dal Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Grosso”. Il giocatore, che compirà 20 anni il prossimo 7 settembre, arriva in Calabria dopo una stagione nella quale ha fatto parte della rosa del Frosinone capace di conquistare la promozione in Serie A.

Filippo Grosso porta con sé anche una storia familiare particolarmente significativa per gli appassionati di calcio. È infatti il figlio di Fabio Grosso, ex difensore di Juventus, Inter e Palermo e protagonista della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006. Proprio Grosso senior, oggi, è alla guida della Fiorentina: il club viola lo ha ufficializzato come nuovo allenatore della prima squadra nel giugno 2026.

Dalla Juventus al Frosinone: il percorso di Filippo

Filippo Grosso ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Juventus, prima di approdare al Frosinone nel 2024. Nella passata stagione ha fatto parte della squadra ciociara che ha conquistato la Serie A, mettendo insieme 7 presenze e trovando anche la via del gol nella sfida contro il Mantova. Il passaggio al Crotone rappresenta dunque una nuova tappa nel percorso di crescita del giovane centrocampista, chiamato ora a misurarsi con una nuova realtà e a mettere a disposizione della formazione rossoblù l’esperienza maturata nel campionato cadetto.

Un elemento ulteriore rende particolarmente interessante il trasferimento: a Crotone Filippo Grosso ritroverà Leandro Greco. Il tecnico rossoblù lo ha infatti già allenato nella stagione 2024/25 durante l’esperienza del centrocampista in Ciociaria. Il Crotone punta quindi su un giocatore giovane ma già reduce da un’esperienza importante in Serie B e dalla conquista della promozione nella massima serie. Un innesto che aggiunge qualità e prospettiva al centrocampo rossoblù e che permette a Grosso di proseguire il proprio percorso di crescita sotto la guida di un allenatore che già conosce le sue caratteristiche.