Crotone, nuovo arrivo dal Napoli: ufficiale un giovane centrocampista

Nuovo innesto per il Crotone, che ufficializza l’arrivo di Lorenzo Russo dal Napoli. Il centrocampista classe 2005 approda in Calabria con la formula del prestito temporaneo e sarà a disposizione dello staff tecnico già dai prossimi impegni ufficiali.Il giovane calciatore, cresciuto nel settore giovanile della squadra partenopea, porta con sé l’esperienza maturata nella scorsa stagione in Serie C con la maglia del Guidonia Montecelio, dove ha avuto modo di confrontarsi con il calcio professionistico. “Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo dalla SSC Napoli il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Russo”, comunica il club rossoblù.

Il centrocampista ha scelto il numero 5 e si è unito immediatamente al gruppo guidato dallo staff tecnico del Crotone. Per lui arriva subito la possibilità di essere coinvolto nel prossimo appuntamento della squadra, con la trasferta di Picerno per la sfida contro il Sorrento. “Centrocampista classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile della squadra partenopea per poi maturare esperienza, nella passata stagione, in Serie C col Guidonia Montecelio. Russo, che ha scelto la maglia numero 5, si unisce sin da subito alla squadra e farà parte della trasferta di Picerno per il match di domani contro il Sorrento”, si legge nella nota ufficiale del Football Club Crotone. L’arrivo di Russo rappresenta un nuovo movimento in entrata per i rossoblù, che puntano a valorizzare un giovane talento proveniente da un settore giovanile importante come quello del Napoli, aggiungendo qualità e prospettiva al reparto di centrocampo.