Crotone e Cirò Marina, maxi controlli della Polizia: 3.579 persone identificate e sei denunce in una settimana

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò Marina e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Polizia Amministrativa, della Squadra Mobile, della Digos, del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

Il personale della Divisione Anticrimine, collaborato dalla Squadra Mobile, ha posto l’attenzione su nr. 24 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale (per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali). L’attività di prevenzione ha interessato anche le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 33 persone, di cui nr. 7 risultati positivi in banca dati, e ha controllato nr. 22 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 131 persone, di cui nr. 18 con precedenti, e hanno controllato nr. 57 veicoli, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada. La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 49 persone, di cui nr. 8 positivi, e ha controllato nr. 29 veicoli.

Nel corso del servizio, personale della Polizia Amministrativa, unitamente a personale della DIGOS, ha proceduto al controllo amministrativo di una struttura ricettiva, sita a Cirò Marina, all’esito del quale la titolare è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per aver omesso di registrare la clientela nei termini prescritti e per aver adoperato modalità di identificazione degli alloggiati non conformi alla normativa vigente.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, unitamente alle pattuglie appiedate sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e di Le Castella hanno identificato nr. 524 persone, di cui nr. 73 con precedenti, e hanno controllato nr. 228 veicoli, oltre ad effettuare controlli domiciliari a n. 5 persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale. I servizi straordinari di controllo del territorio, intensificati in occasione del periodo estivo, hanno consentito di conseguire significativi risultati sia sul piano preventivo che repressivo. I risultati conseguiti nell’ultima settimana, dal 23 al 29 agosto, sono i seguenti:

– nr. 3.579 persone identificate, di cui 469 con precedenti

– nr. 1.609 veicoli controllati

– nr. 51 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 136 posti di controllo

– nr. 1 arresto per aggravamento della misura a seguito di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico (nell’ambito del c.d. “codice rosso”)

– nr. 6 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria di cui nr. 1 per evasione, nr. 1 per guida in stato di ebbrezza, nr. 1 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nr. 1 per getto pericolo di cose e nr. 2 per violazioni avente rilevanza penale accertate a seguito di controlli amministrativi

– nr. 8 persone segnalate al Sig. Prefetto per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, sequestrando complessivamente 3,33 grammi di cocaina, 18,96 grammi di marijuana, 2,05 grammi di hashish e 1,61 grammi di eroina

– nr. 10 sanzioni al Codice della Strada

– nr. 12 perquisizioni personali e domiciliari

– nr. 3 controlli amministrativi