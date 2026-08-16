Crotone, droga sintetica nascosta negli slip: arrestato con ketamina, ecstasy e MDMA

La Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e alla repressione dei reati, con particolare riferimento al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un soggetto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, gli agenti delle Volanti hanno sottoposto a controllo un soggetto che, alla vista degli operatori, assumeva un atteggiamento sospetto e schivo nonché insofferente al controllo di polizia.

Insospettiti da tale comportamento, lo hanno sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale è stato rinvenuto un notevole quantitativo di sostanza stupefacente. In particolare, l’uomo aveva occultato all’interno degli indumenti intimi ben 35 gr di droghe sintetiche, tra cui ketamina, ecstasy e MDMA, suddivise in dosi di pronta assunzione e da immettere nel mercato illegale dello stupefacente. All’esito delle attività, si è proceduto, quindi, all’arresto del soggetto, che è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività investigativa prosegue sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore dott. Domenico GUARASCIO, che tiene alta l’attenzione sul fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, sia da parte delle organizzazioni criminali sia dei singoli spacciatori, con riferimento alle aree della movida e nei luoghi di aggregazione notturna dislocati sul litorale crotonese. L’azione di prevenzione e repressione del traffico e della vendita delle sostanze stupefacenti rientra nel più ampio piano varato dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, e proseguirà anche nelle prossime settimane con servizi mirati, allo scopo di garantire un’estate all’insegna della sicurezza e della legalità, tutelando in particolare i giovani e i luoghi di maggiore aggregazione.

La Polizia di Stato sollecita la cittadinanza a collaborare, anche in forma anonima, utilizzando l’applicazione “YouPol” per fornire indicazioni utili a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani. Nella medesima giornata, gli agenti impegnati nei servizi di controllo del territorio, anche a piedi, sul lungomare di Cirò Marina e a Le Castella, hanno identificato nr. 443 persone, di cui 67 con precedenti, e hanno controllato nr. 255 veicoli, oltre ad effettuare mirati controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.