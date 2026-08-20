Crotone, colpo argentino: arriva Pedro Rodriguez, cresciuto tra Velez Sarsfield e River Plate

Nuovo innesto per il Football Club Crotone, che ha ufficializzato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Pedro Rodriguez Ablanedo. Il centrocampista argentino ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno e va così a rinforzare la rosa rossoblù. Nato a Buenos Aires il 18 settembre 2002, Rodriguez Ablanedo ha mosso i primi passi calcistici nei settori giovanili di due club di grande tradizione del calcio argentino, il Velez Sarsfield e il River Plate. Nel corso della sua carriera ha maturato anche diverse esperienze in Italia, prima di proseguire il proprio percorso all’estero.

Il centrocampista ha infatti indossato anche la maglia dell’Ourense in Spagna, mentre nella passata stagione ha giocato in Svizzera con lo Stade Nyonnais. Per Rodriguez Ablanedo si apre adesso una nuova tappa della carriera con il Crotone, che punta sul giovane argentino legandolo al club per le prossime due stagioni, con la possibilità di prolungare il rapporto per un ulteriore anno.