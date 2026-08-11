Crotone, arsenale scoperto in un furgone sul lungomare: sequestrati 135 tra coltelli, storditori e bastoni telescopici

La Polizia di Stato di Crotone, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati e al monitoraggio delle aree della città maggiormente frequentate durante la movida estiva, ha sequestrato un totale di 135 oggetti tra armi bianche e strumenti atti ad offendere, tra cui coltelli, storditori elettrici e bastoni telescopici. In particolare, gli agenti delle volanti, impegnati nei servizi di perlustrazione, hanno concentrato l’attenzione su un furgone con targa estera, fermo sul lungomare crotonese.

Durante il controllo, considerato l’atteggiamento nervoso dei due conducenti, gli agenti hanno proceduto ad effettuare ulteriori accertamenti. L’approfondimento ha permesso di rinvenire all’interno del mezzo un vero e proprio arsenale di armi bianche e oggetti atti ad offendere.

Il materiale rinvenuto consistente in 42 coltelli a scatto, 3 coltelli a doppia lama, 12 coltelli a lama fissa, 20 coltelli a serramanico, 17 coltelli con lama chiudibile, 5 cutter 7 storditori elettrici, 2 bastoni telescopici, 27 punteruoli è stato sottoposto a sequestro e i due soggetti di nazionalità straniera sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il porto ingiustificato di armi e strumenti ad offendere, anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo decreto sicurezza.

Il sequestro ha consentito di impedire che un così ingente quantitativo di strumenti atti ad offendere potesse essere immesso in vendita senza i controlli richiesti e finire nella libera disponibilità di chiunque, anche minori, prevenendo così situazioni di pericolo concreto per la pubblica sicurezza, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate della città. Il furgone è stato inoltre sottoposto a sequestro preventivo, in quanto utilizzato per il trasporto delle armi e degli oggetti rinvenuti.

L’azione di prevenzione e repressione rientra nel più ampio piano di controlli disposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, e proseguirà anche nelle prossime settimane attraverso servizi mirati, con l’obiettivo di garantire un’estate all’insegna della sicurezza e della legalità e di tutelare, in particolare, i giovani e i luoghi di maggiore aggregazione. Nella medesima giornata, gli agenti impegnati nei servizi di controllo del territorio, anche appiedati, sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e a Le Castella, hanno identificato 558 persone, di cui 91 con precedenti, e controllato 270 veicoli.