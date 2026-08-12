Crotone, arriva un giovane dalla Serie B. Ufficiale anche un giocatore dalla Spagna

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Hellas Verona Fc, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore William Feola. Romano classe 2006, il neo difensore pitagorico – dopo esser cresciuto nel settore giovanile giallorosso – ha giocato nel campionato Primavera 1 con le maglie di Como e Verona ed è ora pronto per questa nuova avventura. Benvenuto nella famiglia Crotone, William!”. Così in una nota il Crotone comunica di aver ingaggiato un giovane difensore proveniente dalla Serie B, dal Verona. 20enne, è cresciuto nella Roma.

In un’altra nota, il club annuncia anche “di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Iker Torres Delgado. Centrocampista spagnolo, nato a Pineda del Mar, ha compiuto vent’anni lo scorso 19 giugno mettendosi in mostra nella scorsa stagione con il Mallorca B e segnando anche ben 6 reti. Il giovane talento spagnolo ha sottoscritto un accordo triennale con gli squali”.