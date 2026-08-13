Crotone, arriva un altro giovane dalla Serie B

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Unione Sportiva Avellino 1912 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Spadoni. Il giovane e promettente attaccante, 19 anni compiuti lo scorso 25 giugno, è nato a Mokamo (Repubblica Democratica del Congo) ed ha anche la cittadinanza italiana. Campione d’Italia con il Torino U18, nella seconda parte della scorsa stagione è passato all’Avellino dove si è messo in evidenza a suon di gol con la Primavera”. Così in una nota il Crotone annuncia un nuovo giocatore. Si tratta sempre di un prestito dalla Serie B: il giovane congolese Spadoni arriva dall’Avellino.