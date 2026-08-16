Cropani, successo per “Piccantissima Sera”: Lakhwinder Kaur “Polí” vince la gara dei mangiatori di peperoncino

Grande partecipazione sul Lungomare di Cropani per la XVIII edizione di “Piccantissima Sera”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco che anche quest’anno ha richiamato un pubblico numeroso, rimasto fino alla conclusione dell’evento. Un’affluenza che, secondo gli organizzatori, conferma l’apprezzamento della comunità e dei visitatori per una delle iniziative ormai più radicate nel calendario estivo della Costa Jonica. Nel corso degli anni, “Piccantissima Sera” ha infatti assunto un ruolo sempre più riconoscibile nel panorama degli eventi locali, fino a essere considerata dalla Pro Loco non più soltanto una manifestazione, ma un vero e proprio patrimonio di Cropani e una fucina di campioni legati alla tradizionale gara dei mangiatori di peperoncino.

Momento clou della serata è stata proprio la gara dei mangiatori di peperoncino. A conquistare la vittoria, tra l’entusiasmo del pubblico, è stata Lakhwinder Kaur “Polí”, capace di superare tutti gli avversari uomini, compreso il marito, dimostrando grande resistenza. Visibilmente emozionata, la vincitrice ha voluto dedicare il successo a tutte le donne. Particolare emozione anche per la presenza in prima fila del fratello di un precedente vincitore di “Piccantissima Sera”. Dai microfoni della manifestazione ha ricordato come, grazie al supporto della Pro Loco di Cropani, abbia poi partecipato alle selezioni nazionali riuscendo a diventare Campione d’Italia per due anni consecutivi.

Grande curiosità ha accompagnato inoltre gli assaggi dei diversi peperoncini proposti nel corso della serata, con gradazioni comprese tra 0 e 10. In particolare, il grado 7,5, prodotto tipico del territorio e apprezzato anche all’estero, ha messo alla prova anche i partecipanti più temerari.

Piazza gremita per “Il Giardino dei Semplici”

Tra gli altri momenti più apprezzati della serata anche l’esibizione del famoso Gruppo Storico “Il Giardino dei Semplici”, che si è esibito davanti a una piazza gremita. Il pubblico ha accompagnato il concerto cantando e applaudendo fino all’ultima canzone, “Miele”, contribuendo a creare un clima di grande partecipazione. La Pro Loco sottolinea proprio la presenza di famiglie e giovani e il clima di festa e sicurezza che ha caratterizzato l’iniziativa, rivendicando il lavoro svolto da una squadra di volontari impegnata nella promozione del paese e delle sue tradizioni.

Al termine della manifestazione, la Pro Loco di Cropani ha espresso la propria gratitudine a tutti i volontari, agli espositori, al Gruppo Storico “Il Giardino dei Semplici”, alla Regione Calabria per il patrocinio, all’Amministrazione Comunale di Cropani, alla M.I.P.A. Eventi, alla Croce Gialla di Sersale, alle Guardie Ambientali, ai Ranger del Mediterraneo, alla Polizia Municipale di Cropani e a tutte le Forze dell’Ordine. I ringraziamenti sono stati estesi anche alla ditta Mar Antincendio snc di Mancuso Armando & C., al geometra Paolo Colosimo, che si è occupato dell’aspetto burocratico della manifestazione, e a Tommaso Gualtieri, per aver creduto nel progetto. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i partecipanti alla gara dei mangiatori di peperoncino e, in particolare, a Rafailov Nikolay, Lakhvir Sing e alla vincitrice Lakhwinder Kaur “Polí”.

La Pro Loco evidenzia come i risultati della manifestazione siano rappresentati, prima di tutto, da piazze piene, famiglie, giovani e un clima di festa e sicurezza. L’associazione ribadisce quindi la volontà di continuare a lavorare con impegno, trasparenza e spirito di servizio, al di sopra di ogni polemica, con l’obiettivo di valorizzare Cropani e le sue tradizioni. Archiviata la XVIII edizione di “Piccantissima Sera”, la Pro Loco guarda già ai prossimi appuntamenti. Dal 6 al 10 ottobre 2026 sarà infatti realizzato un importante progetto finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito di “Cultura 2025”, dal titolo “Arte in Movimento”, che coinvolgerà le più alte cariche istituzionali e culturali.