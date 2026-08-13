Cropani Marina, fuga all’alt dei Carabinieri sul lungomare: 5.100 euro di sanzioni e un 24enne denunciato

Nei giorni scorsi, a Cropani Marina, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, lungo la fascia costiera e nei luoghi di intrattenimento estivo. Intorno alle ore 04:00, sul lungomare, i Carabinieri hanno notato un giovane in atteggiamento sospetto accanto a un’autovettura in sosta con alcune persone a bordo, che, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi rapidamente a piedi, mentre il veicolo, che si era immediatamente dileguato, sottraendosi all’alt imposto dai militari, è stato tempestivamente fermato a poca distanza, prima che la fuga potesse provocare pericoli per gli utenti della strada.

Di fronte alle giustificazioni poco credibili fornite dagli occupanti, sono stati effettuati gli approfondimenti sul posto. In particolare, a carico del conducente, un 41enne, risultato privo della patente di guida, mai conseguita, sono state elevate sanzioni amministrative dell’importo complessivo di 5.100 euro, per non essersi fermato all’alt imposto dai militari. L’autovettura, risultata intestata a terzi estranei ai fatti, è stata affidata a uno dei passeggeri provvisto di regolare patente di guida.

I controlli svolti sulla persona fermata a piedi hanno, invece, consentito di identificare un 24enne catanzarese, già noto alle forze dell’ordine, gravato dalla misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio dal Comune di Cropani per la durata di 4 anni, emesso nel 2024 dal Questore di Catanzaro, su segnalazione dei Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina. La violazione del foglio di via obbligatorio ha determinato il deferimento in stato di libertà del 24enne alla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige il principio di non colpevolezza.