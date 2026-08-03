Crollo di Pistunina, oggi gli interrogatori dei tre indagati al Tribunale di Messina

Inizieranno oggi, al Tribunale di Messina, gli interrogatori dei tre indagati dell’inchiesta aperta dalla Procura guidata da Antonio D’Amato per il crollo della palazzina nel quartiere Pistunina. Saranno interrogati l’imprenditore 54enne Alessandro Panarello, in qualità di socio e amministratore della società SA Supermercati, che aveva preso in affitto il piano terra della palazzina per realizzare un market, l’imprenditore edile 58enne Pasquale D’Alì, incaricato dei lavori di ristrutturazione, e l’ingegnere 72enne Pietro Leone, parente dei Leone, che aveva progettato l’edificio. Saranno sentiti dalle sostitute Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone.