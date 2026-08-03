Crollo di Pistunina, il dolore del sindaco Basile: “Messina continua a piangere i propri figli”

Il ritrovamento della quarta vittima del crollo della palazzina di Pistunina segna un altro momento di profondo dolore per Messina. A quattro giorni dalla tragedia, mentre proseguono le operazioni nell’area del crollo, il sindaco Federico Basile ha affidato a un messaggio pubblico il cordoglio dell’intera città, esprimendo vicinanza alle famiglie delle vittime e gratitudine verso tutti gli uomini e le donne impegnati nei soccorsi. Le parole del primo cittadino arrivano nelle ore successive al recupero del quarto corpo senza vita sotto le macerie, un ritrovamento che ha spento un’altra speranza e che ha profondamente colpito la comunità messinese.

Il messaggio del sindaco Federico Basile dopo il ritrovamento della quarta vittima

Con un messaggio diffuso dopo l’ultimo tragico aggiornamento, il sindaco di Messina Federico Basile ha voluto condividere il sentimento di una città ancora sconvolta dalla tragedia di Pistunina. Il primo cittadino ha ricordato i giorni trascorsi dall’inizio dell’emergenza, caratterizzati dall’attesa e dalla speranza che le ricerche potessero restituire un esito diverso. Il ritrovamento della quarta vittima ha invece confermato la gravità del bilancio del crollo. Basile ha dichiarato: “sono passati quattro giorni. Quattro giorni di attesa, di speranza, di silenzi carichi di dolore. Nelle ultime ore quella speranza si è infranta ancora una volta: sotto le macerie è stata ritrovata la quarta vittima del crollo del palazzo a Pistunina”.

Il cordoglio di Messina per le vittime della tragedia

Nel suo intervento, il sindaco ha voluto rappresentare il dolore dell’intera comunità cittadina, sottolineando come la tragedia abbia colpito non soltanto le famiglie direttamente coinvolte, ma tutta Messina. Le vittime vengono ricordate come parte integrante della comunità, persone che appartenevano alla vita quotidiana della città e che oggi lasciano un vuoto profondo.

Nel messaggio si legge: “Messina continua a piangere i propri figli, i propri genitori, i propri amici. Alle famiglie colpite voglio dire che non siete sole: tutta la città vi è accanto e condivide il vostro dolore”. Le parole del sindaco esprimono la volontà dell’amministrazione comunale di manifestare vicinanza ai familiari delle vittime in un momento segnato da un dolore che coinvolge l’intero territorio.

Il ringraziamento ai Vigili del Fuoco e a tutti i soccorritori

Nel messaggio non manca un pensiero per quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e di gestione dell’emergenza sin dai primi istanti successivi al crollo. Il sindaco ha rivolto un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, ai sanitari e a tutti gli operatori che stanno lavorando ininterrottamente nell’area della tragedia. Basile ha dichiarato: “Un grazie immenso va ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, ai sanitari e a tutti coloro che, senza sosta, stanno operando instancabilmente”. Il riferimento è all’attività svolta dalle squadre impegnate nelle ricerche tra le macerie e nelle operazioni di recupero, che proseguono con il massimo impegno fin dalle prime ore successive al crollo.