Crollo di Pistunina, il dolore del Liceo Basile per Alessandra Frazzica: “eri il volto accogliente della nostra scuola”

Il commosso ricordo dell’istituto frequentato dalla 21enne morta sotto le macerie: “la tua perdita ci lascia sgomenti e addolorati”

alessandra pistunina

“Cara Alessandra, nei corridoi di questa scuola ti abbiamo vista crescere. E ti ricordiamo così: in prima fila all’open day, a fare da hostess con impegno e gentilezza, a raccontare con orgoglio cosa significava essere studentessa di questo Liceo. Eri il volto accogliente della nostra scuola. Con il tuo sorriso e la tua disponibilità rappresentavi al meglio lo spirito della nostra comunità. La tua perdita ci lascia sgomenti e addolorati. Alla tua famiglia esprimiamo il cordoglio più sentito. Ciao Alessandra”. E’ questo il messaggio di cordoglio pubblicato su facebook dal Liceo Artistico Statale ” E. Basile ” Messina frequentato da Alessandra Frazzica, la giovane 21enne, commessa del bazaar cinese deceduta nel crollo del palazzo di Pistunina.

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