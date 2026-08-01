Crollo di Pistunina, annullata la conferenza stampa del 23° Rally Tirreno-Messina

È stata annullata la conferenza stampa di presentazione del 23° Rally Tirreno-Messina, prevista per lunedì 3 agosto. La decisione è stata assunta congiuntamente dall’Amministrazione comunale e da Top Competition, organizzatrice della manifestazione patrocinata dal Comune di Messina e dalla Città Metropolitana, in segno di rispetto per le vittime del crollo della palazzina di Pistunina e per consentire il pieno svolgimento delle operazioni di soccorso e della gestione dell’emergenza. La decisione è stata condivisa dal sindaco Federico Basile, dal presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli e dagli organizzatori della manifestazione.

“È il momento dei soccorsi e della gestione dell’emergenza. Ogni realtà cittadina deve contribuire, con senso di responsabilità, a favorire l’evolversi della situazione. Il nostro pensiero va alle vittime di questa tragedia, alle loro famiglie e a tutte le persone coinvolte”, hanno dichiarato congiuntamente. Il 23° Rally Tirreno-Messina resta in programma dal 7 al 9 agosto e si svolgerà con la tradizionale prova in notturna, valida per la Coppa Rally di 9ª Zona e per il Campionato Siciliano Rally Auto Moderne e Storiche.