Crollo di Pistunina a Messina, proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi sotto le macerie

Proseguono le attività di ricerca delle persone disperse sotto macerie e le contestuali attività di scavo e trasporto dei detriti, al fine di bonificare l’area oggetto del crollo. Oltre 30 i Vigili del fuoco impegnati, provenienti anche da altri comandi VV.F. della Sicilia e dalla Direzione Regionale, che operano alacremente anche per la messa in sicurezza del sito, eliminando le parti pericolanti. Infatti, a coadiuvare le attività degli operatori e dei mezzi di movimento terra, sono presenti presso il PCA (Posto di Comando Avanzato):

– squadre USAR,

– SAF

– Cinofili

– operatori di piattaforme aeree

– squadre operative

– personale addetto alla gestione delle risorse logistiche.

Le operazioni continueranno fino alla completa bonifica e messa in sicurezza del sito. Seguiranno aggiornamenti