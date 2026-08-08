Crollo di Pistunina a Messina, proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi sotto le macerie

Oltre 30 Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di scavo, rimozione dei detriti e messa in sicurezza dell’area: al lavoro anche squadre USAR, SAF e nuclei cinofili

crollo Pistunina Messina

Proseguono le attività di ricerca delle persone disperse sotto macerie e le contestuali attività di scavo e trasporto dei detriti, al fine di bonificare l’area oggetto del crollo. Oltre 30 i Vigili del fuoco impegnati, provenienti anche da altri comandi VV.F. della Sicilia e dalla Direzione Regionale, che operano alacremente anche per la messa in sicurezza del sito, eliminando le parti pericolanti. Infatti, a coadiuvare le attività degli operatori e dei mezzi di movimento terra, sono presenti presso il PCA (Posto di Comando Avanzato):

– squadre USAR,
– SAF
– Cinofili
– operatori di piattaforme aeree
– squadre operative
– personale addetto alla gestione delle risorse logistiche.

Le operazioni continueranno fino alla completa bonifica e messa in sicurezza del sito. Seguiranno aggiornamenti

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