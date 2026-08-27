Crollo della palazzina a Messina, primo sopralluogo dei consulenti della Procura: al via gli accertamenti sulle cause della tragedia

È iniziata la fase degli accertamenti tecnici sul crollo della palazzina di via Giorgio La Pira a Pistunina, a Messina, una tragedia che lo scorso 30 luglio ha provocato quattro vittime e due dispersi. I consulenti nominati dalla Procura di Messina hanno effettuato il primo sopralluogo nell’area interessata dal cedimento della struttura, con l’obiettivo di individuare le cause e le concause che hanno portato al drammatico collasso dell’edificio. L’inchiesta aperta dalla magistratura messinese conta attualmente tre indagati. Nell’ambito delle verifiche disposte dai pubblici ministeri, i tre tecnici incaricati dovranno fornire elementi utili per chiarire le responsabilità e ricostruire ogni passaggio che ha preceduto il crollo della palazzina.

I consulenti della Procura al lavoro per accertare le cause del cedimento

A entrare nel sito della tragedia sono stati l’ingegnere Andrea Prota dell’Università di Napoli, l’ingegnere Antimo Fiorillo dell’Università di Napoli e l’ingegnere messinese Rodolfo Urbani. I tre professionisti sono stati nominati dalla Procura di Messina proprio per svolgere gli accertamenti tecnici necessari a stabilire cosa abbia determinato il crollo e quali fattori possano aver contribuito al cedimento della struttura. Durante la tarda mattinata, i consulenti sono stati accompagnati all’interno dell’area dai vigili del fuoco, guidati dal comandante provinciale Michele Burgio, e dai carabinieri. Insieme a loro erano presenti anche i consulenti tecnici di parte e alcuni avvocati che rappresentano le parti offese e gli indagati. Il sopralluogo ha rappresentato il primo momento operativo di una complessa attività investigativa che dovrà analizzare gli elementi materiali ancora disponibili e ricostruire il quadro tecnico della vicenda.

Le verifiche proseguono tra le macerie della palazzina crollata

Dopo la prima ricognizione effettuata direttamente nel luogo del crollo, gli accertamenti sono proseguiti in altre due aree dove sono custoditi i materiali recuperati dopo la tragedia. I tecnici hanno infatti raggiunto il parcheggio dello stadio Franco Scoglio e successivamente l’area del 24esimo Reggimento, dove sono conservate le macerie della palazzina. L’analisi dei resti dell’edificio sarà un passaggio fondamentale per gli esperti incaricati dalla Procura. Attraverso l’esame delle macerie e degli elementi strutturali sarà possibile raccogliere informazioni sulla modalità del cedimento e sulle eventuali criticità che possono aver avuto un ruolo nel verificarsi dell’evento.

Un’indagine tecnica per fare luce sulla tragedia di Messina

Il lavoro dei consulenti rappresenta uno dei passaggi centrali dell’inchiesta sul crollo della palazzina di Messina. Gli specialisti dovranno ora procedere con gli approfondimenti tecnici necessari per offrire alla magistratura una ricostruzione dettagliata della dinamica dell’accaduto. La tragedia di via Giorgio La Pira a Pistunina ha lasciato una comunità segnata dalla perdita di quattro persone e dalla ricerca di risposte per i due dispersi. Gli accertamenti avviati con il primo sopralluogo dei consulenti della Procura puntano proprio a chiarire ogni aspetto della vicenda, individuando le eventuali responsabilità e fornendo un quadro completo delle cause che hanno portato al crollo.