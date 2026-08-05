Crollo a Pistunina, Webuild invia uomini e mezzi per la ricerca dei dispersi

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ringrazia l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, per aver risposto “con senso di responsabilità e collaborazione” alla sua richiesta di intervenire con mezzi idonei per favorire lo spostamento delle macerie della palazzina crollata nel quartiere Pistunina di Messina. Una necessità che era stata posta sin dai primi concitati momenti dal sindaco della città.

“La sensibilità dimostrata dall’ad Salini e dall’azienda, fornendo uomini e mezzi per agevolare le operazione di ricerca dei dispersi a causa del crollo, conferma l’importante ruolo civico che le imprese impegnate nel territorio possono svolgere a supporto di intere comunità – afferma il presidente Schifani – Tutta l’Isola, attraverso le sue istituzioni, le strutture operative dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, delle forze dell’ordine, del sistema sanitario, è in questo momento vicina alla comunità messinese e alle famiglie coinvolte in questa tragedia“.