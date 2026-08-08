Crollo a Pistunina, Vigili del Fuoco ancora al lavoro: rimossi elementi pericolanti dalla struttura

Le squadre SAF e USAR proseguono senza sosta le operazioni di messa in sicurezza e ricerca tra le macerie, alleggerendo le parti ancora in piedi per tutelare il personale impegnato nell’area del crollo

crollo pistunina messina

In merito alla situazione del crollo a Pistunina, il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), insieme al personale USAR (Urban Search and Rescue), ha provveduto ad alleggerire la struttura in piedi rimuovendo alcune parti pericolanti. L’intervento è stato eseguito per proseguire la messa in sicurezza e garantire l’incolumità del personale operativo chiamato a lavorare sotto la struttura per liberare le macerie. Prosecuzione delle attività: I lavori di ricerca e le relative attività proseguono regolarmente e senza interruzioni. Seguiranno aggiornamenti.

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