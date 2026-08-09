Crollo a Pistunina, proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie: area ancora in sicurezza

Non si fermano le operazioni nell’area di Pistunina, a Messina, interessata dal grave crollo. Le squadre impegnate sul posto stanno proseguendo le delicate attività di ricerca tra le macerie, mentre parallelamente continuano gli interventi necessari per garantire la messa in sicurezza dell’area. Le operazioni procedono con particolare attenzione a causa delle condizioni del sito e della necessità di consentire al personale di lavorare in sicurezza. L’obiettivo resta quello di portare avanti le ricerche dei dispersi senza interrompere le attività indispensabili a stabilizzare e bonificare la zona interessata dal cedimento.

Smassamento delle macerie e messa in sicurezza dell’area

Contestualmente alle ricerche proseguono le opere di smassamento delle macerie, fondamentali per consentire agli operatori di avanzare all’interno dell’area del crollo e verificare progressivamente le porzioni ancora da ispezionare. Si tratta di un’attività complessa che procede di pari passo con la messa in sicurezza delle strutture e dell’intero scenario operativo. Le squadre continueranno a lavorare sul posto per portare avanti le ricerche e le operazioni di rimozione dei detriti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione delle attività a Pistunina.