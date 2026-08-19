Crollo a Messina, resti biologici sotto esame: potrebbero appartenere ai due dispersi

Potrebbe arrivare nei prossimi giorni una risposta decisiva su uno degli aspetti più delicati dell’inchiesta relativa al crollo di Pistunina, a Messina, dove il 30 luglio scorso il cedimento di una palazzina ha provocato una tragedia. I carabinieri del Ris potrebbero infatti riuscire a dare a breve un’identità ai resti biologici recuperati nell’area del crollo. L’obiettivo degli accertamenti sarà stabilire se quei resti appartengano a Santino Magazzù o Lhairu Warnakulasurya, che non sono mai stati recuperati sotto le macerie, oppure se siano riconducibili a una delle vittime già ritrovate. Si tratta di un passaggio investigativo particolarmente importante, perché potrebbe consentire di chiarire definitivamente l’identità dei resti rinvenuti durante le operazioni successive al crollo.

Resti con segni di ustione e carbonizzazione

Gli accertamenti si concentreranno anche sulle caratteristiche dei reperti recuperati. Due dei quattro corpi delle vittime ritrovate presentavano infatti segni da ustione. Anche alcuni dei resti biologici attualmente sotto esame dei medici legali e dei carabinieri del Ris presenterebbero segni di ustione e carbonizzazione. Questo elemento sarà quindi oggetto delle analisi che dovranno consentire di mettere in relazione i reperti biologici con le vittime della tragedia e, soprattutto, verificare se appartengano alle due persone mai recuperate sotto le macerie o a soggetti già identificati.

Accertamenti irripetibili dal 25 agosto

Un momento chiave dell’indagine è fissato per il 25 agosto, quando inizieranno gli accertamenti irripetibili. Queste verifiche avranno un ruolo centrale nell’analisi dei resti biologici e nella ricostruzione scientifica di quanto avvenuto nell’area di Pistunina. Il lavoro coinvolgerà i medici legali e i carabinieri del Ris, chiamati a eseguire tutti gli esami necessari per arrivare a una possibile identificazione. L’esito degli accertamenti potrebbe rappresentare uno dei tasselli più importanti dell’inchiesta, soprattutto per chiarire il destino di Santino Magazzù e Lhairu Warnakulasurya.

Inchiesta sul crollo, saranno esaminati i telefoni dei tre indagati

Parallelamente agli accertamenti sui resti biologici, prosegue anche l’attività investigativa nei confronti dei soggetti coinvolti nell’inchiesta. La prossima settimana gli investigatori procederanno infatti con l’esame dei telefoni dei tre indagati. L’analisi dei dispositivi potrebbe consentire di acquisire ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze che hanno preceduto il cedimento della palazzina. Non vengono forniti ulteriori dettagli sul contenuto dei telefoni o sulle specifiche finalità degli accertamenti, ma il loro esame rientra nel più ampio quadro investigativo avviato dalla Procura di Messina dopo il crollo del 30 luglio.

Sopralluogo dei consulenti della Procura a Pistunina

Un altro passaggio importante sarà il sopralluogo del pool di consulenti nominati dalla Procura di Messina. I tecnici sono stati incaricati di ricostruire le cause del cedimento che il 30 luglio ha provocato la tragedia. Il loro lavoro è già cominciato attraverso l’analisi della documentazione acquisita nell’ambito dell’indagine. Adesso, però, l’attività si sposterà direttamente sul luogo del crollo e sui materiali recuperati durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Il sopralluogo consentirà quindi di mettere a confronto quanto emerge dai documenti con lo stato dei luoghi e con gli elementi materiali recuperati.

Le cause del cedimento al centro dell’inchiesta della Procura di Messina

La ricostruzione delle cause del crollo rappresenta uno dei principali obiettivi dell’inchiesta. Il pool di consulenti dovrà analizzare tutti gli elementi disponibili per comprendere cosa abbia determinato il cedimento della palazzina e quali fattori possano aver contribuito alla tragedia. Il lavoro tecnico si svilupperà quindi su più livelli: l’esame della documentazione già acquisita, il sopralluogo sul posto e lo studio dei materiali recuperati. Soltanto al termine di queste verifiche sarà possibile avere un quadro più completo delle dinamiche che hanno portato al crollo.