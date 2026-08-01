Crollo a Messina, il messaggio di Basile: “continuiamo a sperare per i dispersi”

La città di Messina piange Alessandra e Rosa, vittime della tragedia di Pistunina. A esprimere il dolore dell’intera comunità è il sindaco Federico Basile, che ha affidato a un messaggio pubblico il cordoglio della città e la vicinanza alle famiglie colpite. Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato come la speranza si sia nuovamente scontrata con una realtà drammatica, mentre proseguono le operazioni per le persone che risultano ancora disperse. Basile ha inoltre rivolto un ringraziamento a chi continua a lavorare tra le macerie senza fermarsi.

“Continuiamo a sperare per quanti risultano ancora dispersi”

Il sindaco ha dichiarato: “anche oggi, purtroppo, la speranza si è infranta contro una realtà che non avremmo mai voluto vivere. La nostra città piange Alessandra e Rosa, due vite spezzate dalla tragedia di Pistunina, una ferita che ha colpito l’intera comunità. Messina è profondamente addolorata. Lo è nel silenzio di queste ore, negli sguardi di chi ha atteso con speranza, nel dolore delle famiglie che abbracciamo. Continuiamo a sperare per quanti risultano ancora dispersi e a sostenere, con profonda gratitudine, il lavoro instancabile di chi, fino all’ultimo istante, non si è mai fermato tra quelle macerie. Oggi più che mai siamo una sola comunità, unita nel dolore, nel rispetto e nel ricordo delle vittime”.