Crollo a Messina, il Comune rafforza l’assistenza: il Centro Polifunzionale accoglie anche i familiari delle vittime

Prosegue senza interruzioni l’impegno del Comune di Messina e del Centro operativo comunale, il COC, per garantire assistenza e supporto durante le operazioni di recupero delle vittime del crollo. In una fase segnata dal dolore e dall’attesa, l’amministrazione comunale ha disposto che il Centro Polifunzionale della protezione civile di Santa Lucia venga utilizzato anche per accogliere i familiari delle vittime. La struttura era già operativa come punto di riferimento per le squadre esterne arrivate a Messina con l’obiettivo di affiancare i soccorritori impegnati nelle attività sul luogo del crollo. La novità più rilevante riguarda ora l’estensione della sua funzione: il centro è stato messo a disposizione anche dei familiari, chiamati ad affrontare un momento di profondo dolore.

Il Centro Polifunzionale di Santa Lucia aperto ai familiari

Il Centro Polifunzionale di Santa Lucia assume così un ruolo centrale nel dispositivo di assistenza organizzato dal Comune. Oltre a sostenere le squadre giunte dall’esterno, la struttura viene destinata all’accoglienza delle persone direttamente colpite dalla tragedia. La decisione punta a offrire un luogo di supporto durante le operazioni di recupero delle vittime. In questo contesto, l’azione del Comune e del COC si concentra non soltanto sugli aspetti operativi legati ai soccorsi, ma anche sulla vicinanza ai familiari. L’apertura del centro rappresenta quindi una risposta concreta alle necessità emerse nelle ore successive al crollo di Messina, in una situazione in cui l’assistenza alle famiglie costituisce una parte essenziale dell’intervento delle istituzioni.

Il Comune di Messina al fianco dei soccorritori

L’amministrazione comunale continua a lavorare insieme al COC per sostenere tutte le attività connesse alle operazioni in corso. Il coordinamento riguarda il supporto alle squadre impegnate nei soccorsi e l’organizzazione degli spazi destinati all’assistenza. Il centro della protezione civile di Santa Lucia era già stato attivato per le squadre esterne arrivate in città. La presenza di personale giunto da fuori Messina testimonia la necessità di garantire un sostegno organizzativo adeguato a chi sta affiancando i soccorritori. La struttura diventa ora anche un punto di accoglienza per i familiari, ampliando la propria funzione nel quadro delle misure messe in campo dal Comune di Messina.

La dichiarazione del sindaco Federico Basile

A sottolineare l’impegno dell’amministrazione e la vicinanza della città alle persone coinvolte è stato il sindaco Federico Basile, che ha dichiarato: “prosegue senza sosta l’impegno del Comune di Messina, insieme al COC, per dare supporto durante le operazioni di recupero delle vittime del crollo. Il Centro Polifunzionale della protezione civile di Santa Lucia, già operativo per le squadre esterne giunte a Messina a supporto dei soccorritori, è stato messo a disposizione anche per accogliere i familiari in un momento di immenso dolore.

La città resta unita, vicina a chi sta vivendo questa tragedia. Le parole del primo cittadino evidenziano i due principali fronti dell’intervento comunale: da una parte il sostegno alle operazioni di recupero e alle squadre impegnate sul campo, dall’altra l’accoglienza dei familiari delle vittime”.