Crollo a Messina, i Vigili del Fuoco: “individuata la zona dove potrebbero trovarsi i dispersi”

“Stiamo proseguendo nella ricerca dei dispersi e stiamo cercando liberare il più possibile, con delicatezza, il materiale che si trova nei punti dove presumiamo ci possano essere le persone che cerchiamo. Sono principalmente le zone dove si dovrebbero trovare gli appartamenti nell’ala in corrispondenza“. Lo ha detto Agostino Famà, funzionario dei vigili del fuoco, parlando con i giornalisti davanti alla palazzina crollata a Messina. “Siamo centrati, perché presumiamo di aver individuato la zona, ma questo già dall’inizio. Le idee sono abbastanza chiare e quindi pensiamo di arrivare all’obiettivo, però ovviamente c’è tanto materiale che dobbiamo togliere con estrema attenzione per cercare di non alterare le condizioni“, ha spiegato.