Crollo a Messina, i Vigili del Fuoco: “contiamo di ritrovare oggi i tre dispersi”

Il comandante Michele Burgio: “ci stiamo avvicinando sempre di più, gli indizi confermano la bontà della strategia adottata”

Crollo Pistunina Messina

Contiamo di ritrovare le tre persone disperse in un tempo più breve. Contiamo nella giornata di oggi perché ci stiamo avvicinando sempre di più e ci sono sempre piu indizi che conservano la bontà della strategia adottata“. Lo ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Messina Michele Burgio parlando con i giornalisti nei pressi dell’area del crollo della palazzina.Abbiamo degli indizi e degli elementi che ci stanno sostenendo nei punti di ricerca, che sono sempre due fronti di scavo che avanzano l’uno verso l’altro, quindi naturalmente restringendosi il campo e le dimensioni dello spazio di ricerca aumentano le probabilità di ritrovare i dispersi”, ha concluso.

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