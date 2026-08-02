Crollo a Messina, i Vigili del Fuoco: “contiamo di ritrovare oggi i tre dispersi”

“Contiamo di ritrovare le tre persone disperse in un tempo più breve. Contiamo nella giornata di oggi perché ci stiamo avvicinando sempre di più e ci sono sempre piu indizi che conservano la bontà della strategia adottata“. Lo ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Messina Michele Burgio parlando con i giornalisti nei pressi dell’area del crollo della palazzina. “Abbiamo degli indizi e degli elementi che ci stanno sostenendo nei punti di ricerca, che sono sempre due fronti di scavo che avanzano l’uno verso l’altro, quindi naturalmente restringendosi il campo e le dimensioni dello spazio di ricerca aumentano le probabilità di ritrovare i dispersi”, ha concluso.