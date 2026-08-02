Crollo a Messina, Basile vicino ai familiari dei dispersi: “attesa difficile, cause ancora da chiarire”

“Siamo sempre molto vicini ai parenti dei dispersi e comprendiamo quanto sia difficile l’attesa soprattutto in un quadro complesso come questo. Alcuni parenti sono stati spostati al centro di volontariato in una condizione più gradevole nella misura in cui c’è da attendere i lavori di scavo dei i vigili del Fuoco“. Così il sindaco di Messina Federico Basile parlando con i cronisti sul luogo della tragedia.

“Certamente è complicata la valutazioni delle cause del disastro che sicuramente non spettano a me, c’è chi ha un’esperienza importante come il capo della protezione civile regionale, che sicuramente ha fatto le sue valutazioni più tecniche e poi c’è la magistratura che sta indagando“. Così il sindaco di Messina Federico Basile parlando con i giornalisti a Messina. “Questa era una costruzione del 1989 abbastanza recente rispetto a quelle che ci sono in città e c’è sicuramente un tema che va approfondito sulla tipologia sui materiali utilizzati- dice- Ci sono regole, e sappiamo c’è chi le rispetta e chi non le rispetta al 100% e poi possono nascere situazioni come questa, però ripeto è prematura qualsiasi valutazione perché non sappiamo precisamente quello che è accaduto“.