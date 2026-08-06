Crisi Amaco, Azione Cosenza: “subito una soluzione per salvare 108 lavoratori e il servizio urbano”

Un intervento immediato per tutelare i 108 lavoratori dell’Amaco e garantire la continuità del trasporto urbano a Cosenza. È la richiesta avanzata da Azione Cosenza dopo il fallimento dell’azienda, una vicenda che coinvolge direttamente altrettante famiglie e rischia di produrre pesanti conseguenze anche per gli utenti del servizio pubblico locale. Il responsabile provinciale dei Trasporti di Azione Cosenza, Sandro Cinelli, ha espresso vicinanza alle famiglie coinvolte e ha sollecitato un rapido intervento della Regione Calabria e di tutti i soggetti istituzionali interessati, affinché venga posta fine a quella che viene definita una crisi senza precedenti. “È necessario ed urgente che si lavori in queste ore, senza tregua se necessario, affinché si possa giungere ad una soluzione immediata che scongiuri quanto, purtroppo, ad oggi sembrerebbe prospettarsi rispetto alla vicenda “Amaco”.

“Sulla situazione interviene anche la segretaria provinciale di Azione Cosenza, Stefania Postorivo, che richiama tutte le forze politiche e istituzionali a un’assunzione di responsabilità, chiedendo di superare divisioni e contrapposizioni davanti al rischio concreto di perdita del lavoro e di interruzione del servizio urbano. “In questo momento storico, non può esservi spazio per contrapposizioni politiche, sterili divisioni, o bandiere di partiti. Ognuno – ha dichiarato la segretaria provinciale di azione Cosenza, Stefania Postorivo – è chiamato ad un forte e vero senso di responsabilità verso i 108 lavoratori e le loro famiglie che da settimane vivono nell’incubo di non poter più garantire ai propri figli una quotidianità serena. Uno scenario drammatico e devastante che minaccia e umilia il dovuto diritto al lavoro dei cittadini e il reale disservizio per lavoratori, studenti, giovani, anziani, uomini, donne ai quali sarà negata la possibilità di poter usufruire del servizio urbano”.