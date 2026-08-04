Costruiamo insieme un percorso di vita: il 7 agosto la presentazione del Campo Scuola Cucullaro | INFO

Si terrà venerdì 7 agosto alle ore 10:30, presso il secondo piano del Consiglio Regionale della Calabria, negli uffici della Vicepresidenza del Consiglio Regionale, la conferenza stampa di presentazione del Campo Scuola Cucullaro – “Costruiamo insieme un percorso di vita”. L’iniziativa, ospitata dal Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, on. Giuseppe Ranuccio, sarà l’occasione per illustrare finalità, programma e obiettivi di un progetto che punta a promuovere la crescita personale, l’educazione, la condivisione e l’inclusione attraverso un percorso formativo rivolto ai giovani.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentati i contenuti del Campo Scuola, le attività previste e le realtà coinvolte, con particolare attenzione ai valori della collaborazione, della cittadinanza attiva e della costruzione di un percorso educativo capace di lasciare un segno concreto nel territorio.

L’appuntamento rappresenta un importante momento di confronto con istituzioni, associazioni, operatori del settore e organi di informazione, chiamati a conoscere da vicino un progetto che mette al centro le nuove generazioni e il valore della comunità.