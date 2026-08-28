Cosenza, ufficiale un nuovo arrivo dallo Spezia. Respinto il riscorso contro le porte chiuse, ma “non è per mancanza di steward”

Doppia comunicazione per il Cosenza Calcio, che ufficializza un nuovo innesto per il centrocampo e conferma le modalità di svolgimento della prossima gara di campionato contro il Potenza. Il club rossoblù ha annunciato l’arrivo in prestito dallo Spezia Calcio del centrocampista Abdoulie Ndow, giovane talento gambiano classe 2005. Il calciatore ha sottoscritto l’accordo che lo legherà ai colori rossoblù e sarà a disposizione dello staff tecnico per ampliare le soluzioni nella zona mediana del campo. Un’operazione pensata per aggiungere fisicità, corsa e capacità di intervento al reparto.

“Il Cosenza Calcio comunica l’arrivo in prestito dallo Spezia Calcio del centrocampista Abdoulie Ndow. Il giovane talento originario del Gambia, classe 2005, ha sottoscritto oggi l’accordo che lo lega ai colori rossoblù. Con le sue qualità di forza fisica, corsa e capacita di intervento andrà a rinforzare la mediana dei lupi, ampliando le opzioni a disposizione dello staff tecnico. Il club porge il benvenuto ad Abdoulie e gli augura di raggiungere risultati importanti con la maglia del Cosenza. Forza Lupi”, si legge nella nota ufficiale del club.

Cosenza-Potenza a porte chiuse: respinto il ricorso al Tar

Parallelamente, il Cosenza ha comunicato anche l’esito del ricorso presentato dal Potenza Calcio contro il provvedimento del Prefetto della Provincia di Crotone relativo alla disputa della gara in programma sabato 29 agosto 2026 alle ore 21.00 allo Stadio Ezio Scida di Crotone. Il ricorso è stato respinto in sede di decreto presidenziale monocratico dal Tar competente e, di conseguenza, la partita si svolgerà senza pubblico sugli spalti.

“È stato respinto, in sede di decreto presidenziale monocratico, il ricorso presentato al TAR competente dal Potenza Calcio, finalizzato alla sospensione del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Crotone. Pertanto, la gara Cosenza – Potenza in programma sabato 29 agosto 2026 alle 21:00 presso lo Stadio Ezio Scida di Crotone, si disputerà a porte chiuse, in assenza di spettatori”, comunica la società rossoblù.

Il Cosenza ha inoltre voluto chiarire che la scelta di disputare la gara a porte chiuse non sarebbe collegata a problemi organizzativi della società, ribadendo la propria disponibilità a garantire tutte le condizioni necessarie per lo svolgimento dell’evento sportivo. “La presente disposizione è adottata in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e non a causa di una mancata capacità del Cosenza Calcio di reperire steward. Il club dispone di personale sufficiente a coprire integralmente le esigenze richieste dal Gruppo Operativo Sicurezza. La società ribadisce la totale disponibilità ad assicurare le migliori condizioni di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione sportiva”.