Serie C, Cosenza-Potenza si giocherà a porte chiuse (a Crotone)

Niente pubblico per Cosenza-Potenza. È diventata ufficiale la decisione relativa alla gara della seconda giornata del Girone C di Serie C, in programma sabato 29 agosto alle ore 21 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone: l’incontro si disputerà completamente a porte chiuse. La comunicazione è arrivata in serata attraverso la Lega Pro, che ha preso atto del provvedimento assunto oggi, mercoledì 26 agosto, dal Prefetto della Provincia di Crotone. Nel comunicato numero 5/DIV viene stabilito che la sfida tra i rossoblù e il Potenza dovrà svolgersi senza la presenza di spettatori sugli spalti.

La decisione rende ancora più particolare quello che, dal punto di vista del calendario, sarà il primo impegno interno del Cosenza nella stagione 2026/2027. I Lupi, infatti, non potranno giocare al “San Vito-Gigi Marulla” a causa dell’indisponibilità dell’impianto e sono costretti a disputare le proprie gare casalinghe allo stadio di Crotone.