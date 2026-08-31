Cosenza, nuovo arrivo in entrata: ufficiale un centrocampista olandese

Il Cosenza Calcio ha ufficializzato l’acquisizione dei diritti sulle prestazioni sportive di Orhan Džepar. Il centrocampista olandese, classe 1996, ha sottoscritto un contratto con il club rossoblù valido fino al 30 giugno 2027, andando a rinforzare il reparto a disposizione dello staff tecnico. Džepar arriva al Cosenza dopo la recente esperienza con l’Olympiakos Nicosia e porta con sé un importante bagaglio di esperienza maturato nei campionati olandesi, dove ha disputato numerose partite nel corso della sua carriera.

Il centrocampista olandese si presenta come una nuova soluzione per la mediana del Cosenza, con caratteristiche che potranno ampliare le alternative tattiche a disposizione dell’area tecnica. La società rossoblù ha accolto il nuovo acquisto augurandogli il raggiungimento di importanti traguardi con la maglia dei Lupi. “Il Cosenza Calcio ha formalizzato l’acquisizione dei diritti sulle prestazioni sportive di Orhan Džepar. Il centrocampista olandese, classe 1996, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il club rossoblù. Proveniente dalla recente esperienza all’Olympiakos Nicosia, il mediano porta con sé un ampio bagaglio di partite nei campionati olandesi. La sua presenza arricchirà le soluzioni in campo a disposizione dello staff tecnico. Il club dà il benvenuto a Orhan e gli augura di raggiungere grandi traguardi con la maglia del Cosenza. Forza Lupi”. Così in una nota il Cosenza Calcio, che accoglie ufficialmente il nuovo centrocampista nella rosa rossoblù.