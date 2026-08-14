Cosenza, non solo cessioni: ci sono due nuovi arrivi. E Coppitelli parla prima di Crotone: “non voglio alibi”

Giornata di ufficialità per il Cosenza, ma non solo sul fronte cessioni. Dopo il passaggio di Caporale alla Casertana, i Lupi hanno annunciato due nuovi arrivi: Dalmazzi e Pascalau. Dalmazzi è un difensore classe 1994, già aggregato al gruppo. Pascalau è invece un 22enne rumeno, ha sottoscritto un accordo biennale. Dal 2020 al 2024 ha giocato nella Primavera del Lecce, vincendo lo scudetto della stagione 2022/2023 sotto la guida di mister Federico Coppitelli.

Proprio Coppitelli ha parlato oggi alla stampa alla vigilia del match di Coppa Italia Serie C a Crotone. “Nella mia carriera – ha affermato il tecnico rossoblù rispondendo alle domande dei giornalisti presenti – ho sempre abbracciato le sfide con entusiasmo. Sono un uomo del fare e non ho avuto nessuna esitazione nell’accettare l’incarico con il Cosenza Calcio. Conoscevo la situazione e le potenzialità del club. È una realtà che ha fatto calcio ad ottimo livello con squadre che, per investimenti e valore tecnico, lo scorso anno era ai vertici della categoria”.

“Non vogliamo fare un campionato banale. L’anno scorso il Cosenza Calcio veniva dalla serie B – ha ricordato Coppitelli – e aveva mantenuto più o meno la stessa struttura. Oggi stiamo allestendo una squadra competitiva e credibile per il lavoro che si sta producendo con lo staff. Siamo certi che potrà dare soddisfazioni e fare bene. Mi aspetto che il nostro impegno emerga e si percepisca lo spirito dei ragazzi. Abbiamo fatto un buon ritiro, nonostante alcuni rallentamenti. Il match di Coppa Italia ci aiuterà a capire se abbiamo impostato un giusto percorso per la nuova rosa”.

“Non avere lo stadio per giocare a casa sarà un problema, ma non accetto alibi: il Cosenza deve dare il massimo. Per ora non posso dire che sia un fattore che sta incidendo sulle prestazioni. Si sta chiudendo un ciclo – ha chiarito l’allenatore dei lupi – non c’è alcun smantellamento del Cosenza in corso. Andava tirata una riga e l’abbiamo fatto. Dei giocatori “grandi” abbiamo Ciotti, Emmausso, Dametto, D’Alena che sono per noi pedine importanti alle quali affianchiamo altri calciatori forti come Dalmazzi che è appena arrivato dalla Sambenedettese. Stiamo componendo una rosa che possa divertire e divertirsi. Siamo molto motivati». Forza Lupi”.