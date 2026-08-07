Cosenza, martedì apre al traffico la nuova strada Serra Spiga-Mendicino

Aprirà al traffico martedì 11 agosto alle ore 11 la nuova strada di collegamento tra Serra Spiga e Mendicino. Ad annunciarlo è il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che sottolinea il valore strategico dell’infrastruttura per la mobilità dell’area e per i collegamenti con il territorio di Mendicino. “Martedì 11 agosto, alle ore 11, apriremo al traffico la nuova strada Serra Spiga-Mendicino. Con quest’opera consegniamo ai cittadini un’infrastruttura strategica che mette fine ai disagi provocati per anni dal semaforo e cambia concretamente la mobilità di un’intera area della città. È un risultato importante che migliora i collegamenti con Mendicino, rende più sicura la circolazione e conferma la capacità della nostra Amministrazione di trasformare la programmazione in opere realizzate”.

Il primo cittadino evidenzia inoltre di aver seguito direttamente tutte le fasi dell’intervento, considerato rilevante per la comunità. “Ho seguito personalmente tutte le fasi dell’intervento – prosegue Franz Caruso – perché ero consapevole dell’importanza che quest’opera riveste per la nostra comunità. La definitiva eliminazione del semaforo consentirà di fluidificare il traffico, ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza e garantire una viabilità più efficiente e sicura. È una risposta concreta alle esigenze di un territorio che attendeva da tempo un’infrastruttura di questo livello”.

Secondo l’Amministrazione, la nuova arteria rappresenta quindi un intervento destinato a migliorare in maniera concreta la circolazione e i tempi di percorrenza in una zona che per anni ha dovuto fare i conti con i disagi legati alla regolazione semaforica del traffico. Caruso collega infine l’apertura della nuova strada alla più ampia programmazione delle opere pubbliche cittadine. “Ogni opera pubblica completata rappresenta un investimento sul futuro della città – conclude il Sindaco Franz Caruso – Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per realizzare interventi che migliorino la qualità della vita dei cittadini e rendano Cosenza sempre più moderna, efficiente e competitiva, capace di accogliere e vincere le sfide dello sviluppo e del progresso”.