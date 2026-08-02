Cosenza, Loizzo: “io insultata da consiglieri comunali di centrosinistra per aver espresso critiche sulla città”

“Ho letto che alcuni consiglieri comunali di Cosenza mi hanno insultata per avere semplicemente espresso delle critiche sulla città: se questo è lo stile del centrosinistra allora è meglio sorvolare“. Lo dichiara il deputato cosentino Simona Loizzo. “Mi sembra doveroso dire che la mia città ha perso la bussola – dice Loizzo – ma ho sempre sostenuto Caruso nelle sue attività istituzionali perché amo Cosenza. Poi se è vietato fare una proposta alternativa ne prendo atto.

“Il centrodestra deve avere un’identità sociale – prosegue Loizzo – perché è nelle nostre radici e questo significa una sanità ancora migliore, la legge regionale sugli idonei che deve essere approvata, il potenziamento delle reti di solidarietà. Io sono liberale ma non liberista.

Io faccio parte del centrodestra – conclude Loizzo – ma non ho mai fatto la partigiana e non guardo al colore politico delle amministrazioni se devo lavorare per la mia regione e la mia città“.