Cosenza in lutto per la morte di Giuseppe Filosa: addio all’artista simbolo del centro storico

“Cosenza piange la scomparsa di Giuseppe Filosa, artista di grande talento e figura di spicco del centro storico che lascia un’impronta profonda nella vita culturale della città. La sua bottega d’arte, in Piazza Duomo, era meta di una sorta di “pellegrinaggio” di artisti, intellettuali o di chi amava semplicemente conversare con lui ricevendo sempre accoglienza, ospitalità e sorrisi. Un vero e proprio avamposto dell’arte in città e, insieme, un presidio culturale di assoluto valore e luogo di incontro e confronto per intere generazioni di giovani che, grazie ai suoi insegnamenti, si sono avvicinati al mondo dell’arte. Cosenza gli è grata per il grande lascito umano ed artistico di cui, a futura memoria, beneficerà l’intera nostra comunità”. E’ questo il post di cordoglio del sindaco di Cosenza, Franz Caruso.